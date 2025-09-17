ВТБ увеличил льготное кредитование АПК на 17%

С января по август ВТБ выдал российским предпринимателям льготных кредитов на 50,7 млрд рублей для проведения сезонных полевых работ, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников на объявлении участников очного этапа проекта Бизнес Баттл в Саранске.

«АПК — один из ключевых секторов экономики, который напрямую влияет на региональное развитие и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Для нас принципиально важно обеспечивать предприятия доступным финансированием. Мы будем усиливать поддержку агробизнеса как в рамках госпрограмм, так и через собственные решения банка», — отметил Денис Бортников.

ВТБ остается одним из ключевых финансовых партнеров российского агропромышленного комплекса. Банк занимает свыше 15% рынка льготного кредитования, а половина портфеля сосредоточена в пяти регионах-лидерах: Липецкой, Псковской, Воронежской, Новосибирской областях и Ставропольском крае. Республика Мордовия также входит в число регионов с развитым агропромышленным сектором.

17 сентября в Саранске состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов Бизнес Баттл. Конкурс впервые пройдет в Республике Мордовия при содействии регионального правительства. Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства. Организатором выступает Русская медиагруппа «Западная пресса», генеральным спонсором — ВТБ.