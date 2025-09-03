ВТБ снижает стоимость работы с Индией для российского бизнеса

ВТБ запустил новое предложение «Индийский тест-драйв» для выгодной торговли с зарубежными партнерами. Оно включает бесплатное открытие и ведение счетов в рупиях, сниженный тариф на трансграничные переводы, специальные условия покупки рупий и другие инструменты для международного бизнеса. Об этом в рамках ВЭФ-2025 рассказала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Предложение «Индийский тест-драйв» поможет экспортерам и импортерам эффективно вести торговлю с зарубежными партнерами. Компании среднего и малого бизнеса могут бесплатно открывать и обслуживать счета в рупиях, проводить расчеты с Индией по минимальной стоимости – 0,1% от суммы перевода, а также покупать валюту по специальным курсам и на закрытых распродажах по ценам экспортеров. Бесплатное сквозное обслуживание организовано на трех языках - русском, английском и хинди. Условия предлагаются новым и действующим клиентам, которые не проводили операции с партнерами из Индии в течение полугода.

«Индия остается одним из ключевых торговых партнеров российских компаний. За 7 месяцев 2025 года объем операций клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ с Индией вырос почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря действующему филиалу в Нью-Дели мы предлагаем компаниям все необходимые инструменты для эффективной и выгодной торговли с Индией «под ключ». Индийским партнерам наших клиентов в свою очередь доступны прямое открытие счетов в рупиях и безопасные расчеты», – отметила Юлия Копытова.

Подключить предложение можно с 1 сентября 2025 года до 28 февраля 2026 года через персонального менеджера ВЭД или по номеру Центра поддержки и экспертизы ВЭД (8 800 200 77 99). Льготные условия будут действовать до 31 августа 2026 года.