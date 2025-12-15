В ВТБ раскрыли, почему после Нового года рубль будет двигаться к 100 за доллар

Банк ВТБ прогнозирует постепенное ослабление рубля в 2026 году. В базовом сценарии аналитиков ВТБ Мои Инвестиции курс доллара к концу следующего года составит около 100 рублей, а юаня – 13,9 рубля. Основными драйверами понижения курса станут снижение цен на российскую нефть и сокращение объемов валютных продаж со стороны ЦБ/Минфина, следует из стратегии ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год.

«Несмотря на текущую силу рубля, поддержанную высокой ключевой ставкой и сдержанным импортом, макроэкономический баланс факторов смещается. Мы рекомендуем инвесторам учитывать риски ослабления национальной валюты и для хеджирования рассматривать валютные облигации в российской инфраструктуре как один из оптимальных инструментов защиты»,— рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.