ВТБ готовится запустить оплату через iPhone во всех терминалах страны

ВТБ готовит пилотный запуск бесконтактной оплаты для пользователей iPhone с помощью банковского pay-сервиса ВТБ Pay. Платежное решение разработано совместно с НСПК на базе технологии «Волна» и будет работать во всех терминалах, поддерживающих оплату с помощью технологии. Об этом в рамках FINOPOLIS 2025 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ВТБ, четверть клиентов банка заходит в приложение ВТБ Онлайн с устройств на базе iOS. Сегодня владельцы iPhone платят за свои покупки картами, стикерами или наличными – запуск нового инструмента расширит возможности моментальной бесконтактной оплаты для клиентов.

Для активации сервиса пользователю необходимо подключить ВТБ Pay в приложении ВТБ Онлайн и активировать Bluetooth на смартфоне. Во время покупки достаточно выбрать ВТБ Pay способом оплаты, поднести телефон к терминалу и подтвердить покупку – деньги моментально спишутся с карты клиента. Кешбэк рублями в выбранных категориях будет начисляться так же, как и за покупки по картам ВТБ.

«Пользователи уже привыкли к удобным цифровым сервисам, и сегодня бесконтактная оплата стала для многих привычным платежным инструментом. Запуск пилота ВТБ Pay для iPhone позволит оплачивать покупки в одно касание и получать кешбэк рублями», – отметил Алексей Охорзин.