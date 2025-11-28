Центробанк, вероятно, отложит внедрение регулирования иммобилизованных активов на 2027 год — Пьянов

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью "Интерфаксу" высказал мнение, что Банк России, скорее всего, не успеет внедрить новое регулирование иммобилизованных активов в 2026 году. По его словам, реализация данного плана может быть отложена до 2027 года.



В конце мая текущего года ЦБ представил обновленный план по введению риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для иммобилизованных активов. Напомним, что предыдущая версия документа была озвучена еще в 2021 году и была направлена на снижение рисков для клиентов и финансовой системы, связанных с вложениями банков в экосистемы. В новой редакции изменился состав таких активов, график внедрения лимита стал более гибким, а коэффициенты иммобилизации и целевое значение РЧЛ были снижены.

Согласно обновленному плану, лимит по доле рискованных активов относительно капитала банков был сокращен с 30% до 25%. Это произошло благодаря изменению перечня активов, исключив из него основные средства при условии, что их доля составляет менее 10% от капитала.

Ранее предполагалось, что реформа будет внедряться постепенно: в первые два года лимит должен был сократиться на 15%, затем на 20% в третий год и на 25% в четвертый.

«Весь этот год мы готовились к новому регулированию, продали почти все гостиницы, которые у нас были. Мы были готовы к внедрению нового регулирования с 1 октября 2026 года, как и было анонсировано. Однако сейчас я считаю, что его введение будет отложено на 2027 год. Для реализации этого регулирования с октября следующего года Банку России необходимо иметь проекты нормативных актов для внутреннего обсуждения, но они до сих пор не опубликованы», — отметил Пьянов. Он добавил, что сейчас, вероятно, продолжается тонкая настройка параметров регулирования для достижения более сбалансированного подхода.