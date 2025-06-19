ВТБ намерен участвовать в ГЧП-проектах более чем в 20 регионах России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) член правления ВТБ Виталий Сергейчук сообщил о том, что банк «изучает возможность участия в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) в 21 регионе страны». Основные направления, в которых планируется реализация совместных проектов, включают образование, промышленность и информационные технологии. В настоящее время ВТБ ведет переговоры с региональными властями для запуска новых инициатив.

На ПМЭФ банк объявил о начале следующего этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения в Ленинградской области. Этот проект станет ключевым элементом городской инфраструктуры. Он обеспечит прямую связь восточных районов Санкт-Петербурга с центром и югом, а также с севером через ЗСД, что позволит перераспределить транзитные потоки на скоростные магистрали и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

По информации топ-менеджера, за почти два десятилетия на рынке ГЧП Группа ВТБ профинансировала проекты общей стоимостью свыше 1 трлн руб., включая значимые объекты в Санкт-Петербурге. Сергейчук подчеркнул важность привлечения частных инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов. «Наши аналитики подсчитали: один рубль, вложенный в транспортную инфраструктуру, в среднем приносит до трех рублей прироста ВВП. Можно легко сделать вывод, какой негативный эффект на ВВП оказывает каждый недоинвестированный рубль. В таких условиях привлечение частных инвесторов становится решением для поиска дополнительных источников финансирования значимых инфраструктурных проектов, а государственно-частное партнерство — важным инструментом стимулирования роста ВВП», — сказал топ-менеджер.

По его словам, в условиях текущей экономической ситуации, вызванной санкциями и низкими ценами на нефть, наблюдается сокращение финансирования и замедление инвестиционной активности крупных компаний. Это приводит к снижению бюджетных доходов и сокращению расходов на долгосрочные инфраструктурные проекты, отрицательно сказывается на бизнесе ключевых поставщиков и подрядчиков.

Виталий Сергейчук отметил, что общая устойчивость корпоративного сектора остается высокой, хотя некоторые отрасли испытывают значительные трудности. К примеру, в угольной промышленности из-за снижения мировых цен на уголь и увеличение логистических издержек экспорт угля стал убыточным для компаний.

Для поддержки угольной отрасли правительство прорабатывает инициативы по отсрочке оплаты НДПИ и компенсации части затрат на логистику. В то же время крупнейшие корпоративные клиенты из ряда отраслей, включая ИТ и потребительский сектор, успешно адаптируются к условиям высокой ключевой ставки.