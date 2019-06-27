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РПЦ уточнила позицию по абортам: не запрет, а вывод из ОМС
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17:05
Минэкономики предложило контролировать расходы россиян для поиска теневых доходов
16:55
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16:45
Ford сократит 12 тыс. рабочих мест в Европе
16:07
Прокуратура потребовала пересмотреть приговоры по делу о трагедии на Сямозере
15:59
Подмосковные власти опубликовали карту камер на дорогах
15:58
Медведев утвердил меры борьбы с картелями
15:46
Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело
15:45
В случае прекращения ДРСМД Пентагон и НАТО не планируют размещать новые ядерные ракеты в ЕС
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Тема
(обновлено: 27.06.2019)
Безопасность дорожного движения
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36
«Нулевая смертность в ДТП — очень амбициозный сценарий»
Глава ГИБДД России Михаил Черников о подготовке водителей, камерах и борьбе с коррупцией
25
Автомобилисты поедут по новому плану
Водителей ждут «алкозамки», временные права и запреты на пользование гаджетами
10
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Высокий рост ВВП до 2024 года должен обеспечиваться высоким ростом ВВП
28
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Законодательство о техосмотре ждут серьезные преобразования
4
Смертность в ДТП делят на ноль
Утверждена стратегия безопасности движения
12
После аварий почти все будут живы
Принята стратегия безопасности движения до 2024 года
1
Проектный офис выучил уроки года
На Гайдаровском форуме обсудили внедрение нового метода управления
1
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На качество жизни в России все больше влияют нервные заболевания
Белый дом добавит на города и дороги
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4
Регионам дали 10 млрд рублей на дороги
Больше всех получит Крым, меньше всех — Ненецкий автономный округ
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Огонёк
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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