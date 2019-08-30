Минтранс рассмотрел аварийность при ближнем свете

Запрет обгонов и перестроений, ограничения скорости, тотальный контроль движения с помощью камер — эти и другие меры по повышению безопасности движения фигурируют в методических рекомендациях Минтранса для владельцев автодорог. Документ также предлагает использовать на дорогах камеры, способные распознавать до 15 составов нарушений, включая езду днем без включенного ближнего света и повороты в запрещенных местах.

Минтранс опубликовал 79-страничные методические рекомендации, содержащие типовые решения по улучшению «условий дорожного движения и повышению движения в целях ликвидации мест концентрации ДТП». Документ разрабатывался при участии МВД, Росавтодора, госкомпании «Автодор». Методика утверждена протоколом заседания проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) и адресована владельцам автодорог по всей России.

Документ вводит термин «характерные участки дорог и улиц с высоким риском ДТП»: к ним относятся прямые горизонтальные участки трасс, перекрестки, подъемы, спуски, кривые с ограниченной видимостью, остановки автобусов, участки с пешеходными переходами и т. д. Предложены типовые решения для снижения аварийности в таких местах. К примеру, на перекрестках рекомендуется применять дублирующие знаки, искусственное освещение, обустраивать так называемые треугольники видимости (чтобы водители, подъезжая к перекрестку с разных сторон, могли быть в поле видимости друг друга), шумовые полосы, ставить камеры, фиксирующие проезд на красный свет или заезд за стоп-линию. На пешеходных переходах рекомендуется ставить светофоры с кнопкой и использовать камеры для фиксации водителей-нарушителей, не пропускающих пешеходов. Скорость движения транспорта у перехода должна быть ограничена 40–60 км/ч (в зависимости от интенсивности пешеходного потока). На железнодорожных переездах также рекомендуется ставить камеры и искусственное освещение. На двухполосном шоссе шириной менее 7 м рекомендован запрет обгона, причем как на самой трассе, так и на 500–700-метровых подходах (вне зависимости от их ширины) к ней.

Применению автоматических комплексов посвящен отдельный блок методических указаний (в рамках нацпроекта БКАД на дорогах России, напомним , до 2025 года запланирована установка 10 тыс. новых дорожных камер).

Приборы должны уметь выявлять 15 разных видов нарушений, среди которых упоминаются повороты в запрещенных местах и «нарушение правил пользования внешними световыми приборами». Напомним, в 2013–2014 годах в Тамбове, Воронеже и Татарстане подразделения ГИБДД присылали автовладельцам «письма счастья» за езду за городом без ближнего света фар, но ГИБДД России запретила такую практику, поскольку инспекторы сами просматривали фотографии, автоматический софт не применялся (“Ъ” рассказывал об этом). Такие нарушения вряд ли снова будут выявляться в автоматическом режиме, считает представитель компании «Технологии распознавания» (производитель комплексов «Автоураган») Сергей Кусов. «Производители давно научили свои камеры распознавать выключенные фары, но такие нарушения редки,— поясняет он.— Сомневаюсь, что ГИБДД, даже если и получит доказательства нарушений, будет выносить постановления в массовом порядке».

Новшеством является рекомендация синхронизировать знаки переменной информации (электронные табло) с камерами.

Иными словам, если табло показывает ограничение 80 км/ч, то и комплекс должен работать в этом же режиме. Подобные знаки, напомним, применяются на МКАД: в непогоду они могут показывать ограничение до 60 км/ч, но камеры все равно настроены на ограничение 100 км/ч, как указано на стационарных знаках. В ПДД табло переменной информации не упоминаются, но с формальной точки зрения водители обязаны соблюдать требования вообще всех знаков. Этот пункт методики и ГОСТа необходимо уточнить, считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман: перед тем как штрафовать водителя, нужно убедиться, что в момент проезда табло ограничение на нем было синхронизировано с камерой. «Возможна ситуация, когда новое ограничение высветилось на знаке уже после проезда, водитель получает в результате штраф»,— отмечает господин Шухман. Минтранс работает в правильном направлении, но методика получилась слабой, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Исполнителям на местах будет очень сложно понять, какие меры нужны для исключения конкретного очага аварийности,— поясняет он.— Кроме того, документ сильно ограничен действующими ГОСТами и нормативами, многие из которых давно устарели».

Департамент дорожного хозяйства Ярославской области уже «актуализировал ряд проектных решений» в соответствии с новым документом, рассказал “Ъ” заместитель главы ведомства Денис Замараев. Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев пообещал “Ъ”, что новая методика «будет применяться в республике». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга заявили, что для борьбы с аварийностью уже применяют мероприятия, перечисленные в рекомендациях Минтранса.

Иван Буранов; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург; Александр Тихонов, Ярославль; Оксана Мымрина, Ижевск