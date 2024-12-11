«Мы смогли увеличить скорость и обеспечить порядок»

Госдума обнародовала планы увеличить с нового года штрафы за нарушения ПДД. Самым крупным парком комплексов — около пятой части всех российских камер, которые в автоматическом режиме фиксируют эти нарушения, располагает Москва. О том, как будет развиваться столичная система фиксации нарушений, сколько в городе дорожных знаков и что станет с «парконами», «жирафами» и шумомерами, специальному корреспонденту «Ъ» Ивану Буранову рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Кизлык

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Михаил Кизлык

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Они и мигали красными лампочками, как настоящая камера с радаром»

— В Москве самый большой в России парк стационарных дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД (3,8 тыс. штук). Комплексы являются составной частью Интеллектуальной транспортной системы (ИТС) города. Как она будет развиваться?

— Москва сегодня — один из самых безопасных городов, в том числе благодаря внедрению ИТС, камерам и запуску различных технологий по управлению дорожной обстановкой. Несмотря на рост автомобилизации, мы смогли увеличить скорость в городе и обеспечить порядок на улицах. Многие из решений были предложены Центром организации дорожного движения. ЦОДД, кстати, на днях исполнилось 25 лет, за это время наша организация прошла путь от маленького отдела в пять человек до одного из крупнейших в Европе центров, в котором работает около 3 тыс. специалистов.

Что касается камер, то их количество будет оставаться примерно таким же, как сейчас, если мы говорим о камерах ЦОДД. Еще более 2 тыс. комплексов АМПП фиксируют различные нарушения правил парковки. У ЦОДД есть также передвижные и мобильные комплексы. Таким образом, суммарный городской парк камер, выявляющих всевозможные дорожные нарушения в Москве,— более 6 тыс. штук.

— Камеры устанавливаются в очагах аварийности. Сколько времени в среднем требуется, чтобы комплекс «сработал» и можно было передислоцировать его в другое место?

— В местах установки камер аварийность в целом падает на 30%. Раньше для такого эффекта требовалось несколько месяцев. К сожалению, скорость — главная причина ДТП. Например, превышение скорости даже на 1 км/ч повышает вероятность аварий с летальным исходом на 4–5%. Для водителей разница между 50 км/ч и 65 км/ч может показаться небольшой, но для пешеходов это в 4,5 раза больший шанс получить серьезные травмы. К тому же размер штрафов у нас все же не такой большой и профилактического воздействия на водителей почти не оказывает. Особенно 250-рублевый за скорость, который толком всерьез не воспринимают. Мы призывали и нештрафуемый порог пересмотреть, и наказание за самые опасные и систематические нарушения (на момент публикации интервью стало известно о планах Госдумы повысить штрафы за нарушения ПДД в полтора раза на пленарном заседании Госдумы 12 декабря.— «Ъ»).

— Дискуссии вокруг нештрафуемого порога (в КоАП сегодня нет штрафа за превышение на 10–20 км/ч) уже больше десяти лет. Вряд ли решение будет принято в ближайшее время?

— Мы это понимаем. Поэтому тщательно подходим к корректировке скоростных режимов с учетом нештрафуемого порога.

— Московская область еще в 2017 году начала снижать скоростной режим установкой знаков 50 км/ч, чтобы по факту все ехали не быстрее 60–70 км/ч. Почему Москва это делает только сейчас?

— На наш взгляд, корректировка нештрафуемого порога могла бы совершить качественный скачок в повышении уровня безопасности движения. Мы несколько лет назад начали менять скоростной режим в центре города. Так, например, на Бульварном кольце и других улицах мы снизили скоростной режим до 50 км/ч. За это время количество ДТП снизилось в два раза, при этом на скорости движения и времени проезда это не отразилось. И продолжаем комплексно эту работу: в центральной части города, вблизи соцобъектов, школ — тренд на снижение, а на магистралях, где это позволяют параметры,— на повышение.

— Какое будущее ждет передвижные (монтируемые на автомобилях) и мобильные камеры («парконы», фиксирующие нарушение правила парковки)?

— Транспорт во всем мире развивается с учетом запросов на комфорт, экологичность и безопасность. Для нас в приоритете использовать современные, технологичные городские автомобили. В прошлом году мы начали переход на электротранспорт. Парк устаревших Hyundai Solaris мы почти заменили на 125 (всего будет 137 автомобилей с балками) электрических «Москвичей 3е» — к концу года обновление завершится. Мы посмотрели, какой средний пробег у «парконов» по городу, и поняли, что с учетом развитой зарядной инфраструктуры можем перейти на электротягу. Кроме того, в Hyundai Solaris камера стояла в салоне машины, в новых машинах комплекс встроен в балку на крыше. Это позволяет фиксировать нарушения сразу на обоих сторонах улицы. Эти же машины используются для фиксации превышения скорости на ходу.

Передвижных комплексов (так называемых жирафов) у нас 59 штук на базе микроавтобусов. Машины уже не отвечают современным требованиям. Мы задумываем изменить сам подход их использования. В микроавтобусе сегодня постоянно должен находиться человек, да и содержать саму технику — затратно. Мы хотим прийти к иному формату: прицеп, на котором устанавливается передвижная камера, световое табло, предупреждающая сигнализация и так далее. Прицеп будет доставляться в место аварийности, монтироваться, далее фиксация нарушений идет автоматически, без участия людей. Сейчас мы этот подход обсуждаем с коллегами из Госавтоинспекции.

— Как решили проблему навигации с «парконами» в центре, где спутниковый сигнал сейчас почти не ловит?

— Действительно, погрешность была, и около двух-трех недель «парконы» не ездили, чтобы исключить ошибочные постановления. Мы закачали в машины подробные карты всех маршрутов — так называемые цифровые двойники дорог, а комплекс подключили к бортовому компьютеру, так он получает данные о повороте руля, оборотах колес и еще ряд параметров. GPS не нужен, но мы его все равно используем как дополнительный источник информации, когда сигнал появляется.

— Многие регионы для профилактики нарушений используют муляжи комплексов, в Москве их сколько?

— Мы от них отказались два года назад. Водители начали ездить с антирадарами, чтобы определять, муляж это или настоящая камера. Мы ставили активные муляжи. Они и мигали красными лампочками, как настоящая камера с радаром. В итоге пришли к выводу, что проще установить обычный работающий комплекс — это выходит не сильно дороже, потому что для активного муляжа все равно нужно подводить электричество. Зато мы получаем помимо контроля за нарушителями дополнительно мониторинг транспорта, находящегося в розыске, и возможность видеоаналитики транспортных потоков.

— Как удается не увеличивать парк комплексов на фоне введения новых автобусных полос и новых участков дорог? Не так давно, к примеру, были открыты новые участки Московского скоростного диаметра (МСД).

— Мы постоянно повышаем эффективность использования парка камер. Например, перенастраиваем комплексы на фиксацию нескольких нарушений на всех полосах (а раньше на это нужно было две или несколько камер). Часто замечаем, что люди перестают нарушать. Менталитет водителей меняется. Камеру из таких мест мы убираем в другое место.

Что касается новых дорог, то, к примеру, на МСД участки строятся и вводятся сразу с комплексным благоустройством, включающим камеры и каналы связи. Это все делает подрядчик, а оборудование потом передает нам в эксплуатацию.

— Выходит, что количество камер все-таки увеличивается?

— В таких случаях речь идет о дополнительных 20–30 камерах. Это несущественный прирост с учетом того, что весь парк комплексов в городе измеряется тысячами.

— Планируете ли вы в ближайшем будущем выявлять с помощью камер новые составы правонарушений?

— Мы себе поставили задачу «учить» камеры ежегодно выявлять два новых состава. Сейчас, к примеру, внимательно следим за развитием ситуации с автоматическим контролем ОСАГО — если решение на уровне МВД и правительства будет принято, то мы уже давно готовы.

Также мы готовимся к контролю за грузовиками, перевозящими мусор. Мусор в кузове должен был закрыт чехлом, перевозка осуществляется в соответствии с полученным разрешением, разгрузка возможна в строго определенных местах. Для фиксации этого состава, вероятно, нам все же потребуются отдельные камеры, которые повесят под определенным углом, чтобы нам было видно кузов. Но это пока еще в стадии проработки.

«900 тыс. знаков, и, вероятно, их станет еще больше»

— С 1 сентября в России начал действовать новый федеральный закон (ФЗ-197), которым впервые введены правила установки и применения камер на дорогах. Некоторые регионы были вынуждены отключить часть комплексов. Что изменилось в Москве?

— Принципиально — ничего. Основную часть пунктов, прописанных в 197-м законе, мы и раньше выполняли. На каждую камеру был паспорт установки, который мы согласовали с Госавтоинспекцией, и так далее. Процесс установки комплекса — один из самых «забюрократизированных». В этой части тоже мало что изменилось. Совместно с коллегами из Госавтоинспекции мы поставили задачу, чтобы количество камер в Москве не сократилось и уровень безопасности движения не снизился,— с этим мы в целом справились.

На этапе принятия закона мы, конечно, боролись и за сохранение полного функционала всех комплексов. В результате функционал все же был немного скорректирован: с 1 сентября не используются материалы с планшетов и носимых камер (в том числе с помощью приложения «Помощник Москвы».— «Ъ») для вынесения автоматических штрафов при фиксации нарушений правил остановки под запрещающим знаком. При этом фотографии можно использовать для проведения административного расследования (снимки можно направить в полицию, которая должна будет найти нарушителя и вызвать для составления протокола.— «Ъ»). В «автоматическом» режиме остались только составы КоАП Москвы — стоянка на газоне и оплата парковки. Это нарушение мы фиксируем, как и раньше.

— Водители не всегда понимают, где начинается газон. Во дворах порой встречаются какие-то куски пыльной земли или грунта, где всю жизнь все парковались. И тут внезапно приходит штраф 5 тыс. руб. с фотографией. Как вы это прокомментируете?

— Во-первых, в городе выстроена система, позволяющая автовладельцу обжаловать полученный штраф, и при каких-либо сомнениях постановление отменяется. Теперь про то, где можно стоять, а где — нет. Неправильная парковка разносит пыль и грязь, а двор становится менее безопасным для пешеходов. Вы знаете, сколько в Москве дорожных знаков?

— Наверное, тысяч 20 или 30. Может быть, ближе к 100.

— 900 тысяч, и, вероятно, их станет еще больше. Но мы смотрим в будущее и хотели бы, чтобы указателей становилось меньше благодаря тому, что люди будут сами соблюдать правила.

— Но во многих дворах не хватает места под машины — и другого варианта парковки просто нет.

— Сейчас в Москве идет активная работа по благоустройству дворов и наведению порядка. Большая проблема — смешение различных зон, например детской площадки и площадки для мусорного контейнера. Если смотреть статистику, нередки происшествия, когда во дворе мусоровоз, сдавая задним ходом, наезжает на человека. Плюс заставленность дворов машинами — это действительно проблема. Четкие правила игры, к которым все уже привыкли на дорогах, постепенно придут в дворовые территории. Целевая модель, к которой стремится город,— благоустроенный двор, в котором четко понятно, где можно парковаться, а где нельзя, а на газон или между деревьями просто технически невозможно заехать из-за бордюра или ограждения.

— Эксперты часто говорят, что приложение «Помощник Москвы» создает риск злоупотреблений. Когда, например, сосед или просто прохожий фотографирует машину так, будто она припаркована с нарушением. В результате автовладелец получает несправедливый штраф. Что скажете на этот счет?

— Я не слышал про подобные случаи злоупотреблений. Обращений или жалоб на приложение «Помощник Москвы» приходит совсем немного. Но в любом случае в начале 2025 года выйдет новая версия программы, где не будет никаких фотографий,— будет только видеоролик. Процесс будет еще больше автоматизирован, чем сейчас. Кнопку фиксации нарушений можно будет нажать только при условии, что владелец телефона находится непосредственно в зоне запрещенной стоянки (а не рядом). Камера будет фиксировать все нарушения в зоне своей видимости, без возможности влияния на процесс.

— Раньше была практика, когда стационарные камеры использовались для вынесения штрафов в инфраструктуре «Помощника Москвы». Это осталось?

— Нет, эту практику мы исключили, чтобы убрать любые споры и полемику, осталось только приложение на телефонах.

— Каков текущий статус проекта по внедрению камер-шумомеров в Москве? Проект был анонсирован мэром более двух лет назад, складывается ощущение, что он заморожен.

— К нам приходит большое количество обращений от жителей, мол, невозможно гулять с детьми, спать, потому что мимо жилых домов проезжают водители, среди которых любители подрифтовать или послушать громко музыку. Такая проблема, к сожалению, знакома очень многим. Запрос на такие камеры у населения есть.

Идет работа по двум направлениям. Нормативное: нужно довести до конца принятый в первом чтении законопроект (речь идет об инициированных Москвой поправках к КоАП, дающих право регионам штрафовать на сумму 30 тыс. руб. автовладельцев за шум от двигателей — «Ъ»). Что касается технологического направления, то мы уже провели научную работу, испытания, сейчас идет сертификация камер. В следующем году, уверен, этот этап завершится. Это не так просто, потому что камер-шумомеров до сих пор в России не было, они должны получить статус средства измерения и быть зарегистрированы в системе Росстандарта «Аршин». Дальше на уровне правительства города Москвы должны быть приняты документы, в которых пропишут правила — где граница в децибелах, какой порог будет ночью, какой днем и так далее. Не исключено, что камеры эти мы будем применять не только на дороге. У нас сейчас активно развивается речная навигация, к прогулочным маршрутам есть определенные требования, и, если на судне идет какая-то громкая реклама или шумная вечеринка с музыкой, это все можно контролировать шумомером и выставлять штрафные санкции.

«Весь город покрыть такой системой пока сложно»

— В 2022 году вы создали систему камер на МКАД, которая с помощью аналитики выявляет различные инциденты. Есть от нее польза?

— МКАД у нас полностью закрыт этой системой, нейросеть видит все возможные инциденты (ДТП, выходы людей, животных и так далее) и очень быстро на них реагирует. Благодаря комплексному подходу ЦОДД — переразметке, работе умных камер, «Дорожного патруля», круглосуточному мониторингу за движением дежурными Ситуационного центра ЦОДД — по сравнению с 2018 годом число ДТП с пострадавшими на МКАД в 2023 году уменьшилось на 31%, погибших — на 37%, раненых — на 36%. На 54% сократилось число ДТП с участием большегрузов.

Мы хотим, чтобы все высокоскоростные дороги в городе были с камерами и видеоаналитикой — чтобы был некий «золотой стандарт» инфраструктуры для таких участков. Весь город покрыть такой системой пока сложно, но ключевые дороги дорожного каркаса мы точно закроем. Частично эта работа уже проделана. К примеру, камерами с видеоаналитикой закрыты все тоннели на ТТК, территория «Сити» в районе проспекта Багратиона. Если нейросеть видит, что образуется «хвост», мы сразу автоматом информацию получаем и реагируем. Еще мы думаем использовать камеры наблюдения, установленные на домах, для видеоаналитики различных событий. Искусственный интеллект точно мог бы детектировать, к примеру, остановку машины на тротуаре. Или следить за состоянием городского имущества, малыми архитектурными формами и так далее. Сейчас за всем этим следят люди, что занимает много времени.

— В 2023 году стартовал пилот по оформлению мелких ДТП на МКАД европротоколом с помощью видеосъемки с ваших камер. Прошло почти два года, как вы оцениваете результат?

— Безопасность на МКАД — это комплексный подход. Мы плотно работаем с коллегами из Госавтоинспекции и страховщиками по вопросам, связанным с уменьшением количества вторичных ДТП и повышением уровня осведомленности водителей о последствиях остановки на скоростной магистрали. Продукт и сервис точно получились хорошие. Из всех видеороликов, которые мы передали страховщикам за время пилота (почти 2 тыс.), 50% помогли компаниями для оформления аварий по европротоколу. Водители при этом не боялись убирать машины с проезжей части, зная, что будет запись с камеры, на которой все будет видно. Соответственно, люди быстрее покидают проезжую часть, тем самым снижая потенциальный риск возникновения вторичных ДТП. Каждая минута остановки из-за мелкой аварии на магистрали увеличивает риск повторного ДТП на 2,8%. Уже несколько лет мы призываем водителей не останавливаться на МКАД и как можно скорее съезжать в безопасное место (на обочину, в карман, на заправку), если нет пострадавших в ДТП.

— Страховщики говорят, что им нужно больше времени для хранения видео, сейчас это семь дней.

— Мы думаем над тем, чтобы увеличить срок до месяца, но для этого нужны дополнительные дата-центры для хранения данных. Возможно, нужна какая-то система, чтобы видео с наших камер хранились не все подряд, а какие-то самые важные, на которые нам укажут страховые компании. Над этим нам еще предстоит вместе подумать.

Существующий алгоритм реагирования на мелкие ДТП на МКАД и исключения «вторичных» аварий, которые мы разработали, уже приносит положительные результаты. Камерами, напомню, уже прикрыта вся кольцевая дорога. Нейросеть через видео распознает инцидент, передает данные в наш центр мониторинга. Параллельно с этим автоматически на ближайшие информационные табло выводится предупреждение об аварии в конкретном ряду, эта же информация уходит в «Яндекс» для навигаторов. Параллельно с этим, если нейросеть считает необходимым, на место аварии для прикрытия выезжает экипаж.

— Есть у вас норматив, в течение какого времени дорожный патруль должен приехать на место аварии?

— Лучший норматив, который мы видим,— 5–15 минут с учетом того, что на всей МКАД работает десять экипажей патрулей.

— На МКАД ездят с высокой скоростью. Пикапы «Дорожного патруля» и ГИБДД далеко не всегда способны защитить от удара, разве не так?

— Мы для этого и купили «КамАЗы» в качестве машин прикрытия, чтобы работали на МКАД. Думаем над другими вариантами, возможно какие-то демпфирующие прицепы, чтобы исключить наезды. Плюс установка временных предупреждающих знаков с ярко горящей сигнализацией. И в эту зиму мы полностью заходим готовыми.

— Пикапам VW Amarok в составе «Дорожного патруля» уже много лет, нагрузка на них сильная, постоянно кого-то таскают из сугробов. Очевидно, что износ техники уже большой, запчасти дорогие. Не планируете их на что-то другое менять?

— В ближайшее время мы планируем обновить парк машин: появится 48 новых пикапов. Мы уже протестировали их в «боевом режиме», они полностью соответствуют нашим требованиям и точно обеспечат более высокую эффективность работы наших экипажей. Обновление позволит нам не только улучшить качество обслуживания, но и повысить безопасность на дорогах в условиях неблагоприятной погоды. Мы стремимся к тому, чтобы «Дорожный патруль» оставался надежной опорой для автомобилистов в любое время года. Отмечу, что с 2017 года служба расширилась: появились велопатруль и мотопатруль. Сотрудники разбирают ДТП, оформляют европротоколы, помогают с неисправными машинами, регулируют движение во время городских мероприятий, а зимой вытягивают застрявшие большегрузы. С 2017 года патрульные помогли более 250 тыс. водителей.