Подмосковье идет на замедление
Камер на областных дорогах станет еще больше
За прошедшие девять месяцев на дорогах Московской области с помощью камер зафиксировано более 24 млн нарушений ПДД. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подмосковные власти связывают динамику с повышением водительских штрафов в начале года. В 2026–2027 годах парк дорожных камер в Подмосковье планируется увеличить, комплексы будут выявлять новые виды нарушений. Для повышения безопасности планируется на ряде участков пересмотреть скоростной режим.
Число дорожных камер на дорогах Московской области будет увеличиваться в ближайшие годы
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Министерство транспорта Московской области по запросу “Ъ” предоставило данные о нарушениях ПДД, зафиксированных дорожными камерами. За девять месяцев этого года выявлено 24,7 млн таких нарушений, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Как мы видим из динамики, увеличение размеров штрафов позитивно сказывается на соблюдении правил»,— сообщили “Ъ” в министерстве. Речь идет о вступивших в силу в январе изменениях в КоАП: штрафы для водителей увеличились в 1,5 раза, в том числе за превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езду по обочине. Скидка за быструю оплату штрафа сократилась с 50% до 25%. По итогам первого полугодия количество зарегистрированных нарушений по всей стране сократилось на 7,5% (см. “Ъ” от 14 июля). В Московской области, как видно из статистики, показатель снижается быстрее.
Самым массовым видом нарушений в Московской области является превышение скорости. За девять месяцев выявлено 22,8 млн превышений на 20–40 км/ч, 688,6 тыс.— на 40–60 км/ч, 63 тыс.— на 60–80 км/ч и более 12 тыс.— на 80 км/ч и выше.
«Скорости в течение года были высокими в связи с теплой погодой и отсутствием осадков в январе—марте,— отметил министр транспорта Подмосковья Марат Сибатулин.— Осенью данный тип нарушения идет на снижение — трафик становится меньше, и в связи с неустойчивой погодой водители ведут себя аккуратнее».
В топ-10 самых частых нарушений, выявляемых камерами, также вошли непристегнутые ремни безопасности, пересечение сплошной линии разметки и движение по обочине. Если сравнивать данные год к году, то видно, что комплексы стали чаще выявлять выезды на автобусную полосу. Скорее всего, это связано с увеличением числа «выделенок» на областных дорогах. В сентябре, к примеру, новые участки появились в Красногорске, Домодедово и Истре.
Подмосковная система фотовидеофиксации с 2016 года обслуживается компанией «МВС груп» (входит в группу «Урбантех») в рамках концессионного соглашения. Компания инвестировала в запуск систем 5 млрд руб. и получает 233 руб. с каждого оплаченного штрафа за нарушение ПДД. Сейчас на территории области работает более 2 тыс. камер (1,8 тыс.— стационарных, 197 — передвижных и 45 — мобильных), они фиксируют 17 составов нарушений.
Самое большое число нарушений камеры фиксируют на федеральных трассах и региональных вылетных магистралях, где наблюдаются самые интенсивные транспортные потоки. «Мы регулярно мониторим ситуацию и проводим необходимый комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности и снижение аварийности,— сообщили “Ъ” в областном минтрансе.— На ряде вылетных магистралей обустраиваем ограждения, в том числе разделяющие встречные потоки, а также передислоцируем комплексы фотовидеофиксации». Ранее ГИБДД опубликовала данные об аварийности за девять месяцев этого года. На территории Московской области с начала года произошло 94,8 тыс. ДТП (на 2,4% меньше, чем годом ранее), в которых погибло 10 тыс. человек и 117 тыс.— ранено.
В планах у областного минтранса — увеличить число дорожных камер в 2026–2027 годах, а также «научить» их фиксировать новые составы административных правонарушений. Деталей в министерстве пока не раскрывают. «Продолжается комплексная работа по обустройству дорог элементами безопасности,— добавляют в ведомстве.— Речь идет о строительстве линий освещения, тротуаров, обустройстве ограждений и внедрении адаптивных светофоров, снижении скоростного режима».
Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Общероссийского народного фронта» Петр Шкуматов объясняет штрафную динамику тем, что «люди стали экономить деньги и ездить более аккуратно». «Лишних денег на штрафы у водителей точно нет,— считает он.— Это видно и по другим регионам. Я недавно проехал по Челябинску, Екатеринбургу, Москве с областью. Люди там стали водить сильно спокойнее».