Опасное вождение потеряло актуальность
Госдума передумала штрафовать и лишать водительских прав лихачей и дорожных агрессоров
Наказывать за опасное вождение не будут: законопроект, который ранее поддержала Госдума и правительство, депутаты сочли «неактуальным». Планировалось ввести штраф в 3–5 тыс. руб. и лишение водительских прав за «игру в шашечки» на дорогах, резкое торможение и другие провокации. Но проблема оказалась в слишком сложном и громоздком термине «опасное вождение». В Госдуме рассчитывали, что правила скорректируют, но этого так и не сделали. Эксперт считает, что ситуация сложилась безвыходная: автохамы на дорогах остаются, но как с ними бороться — неясно.
Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить в связи с «утратой актуальности» законопроект, которые вводил наказание за опасное вождение. Заключение опубликовано в думской базе. На 12 ноября запланировано рассмотрение законопроекта на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Под опасным вождением понимается серия действий, из-за которых могут погибнуть или пострадать люди, автомобили и сооружения. Среди них — внезапные торможения перед другими машинами, резкие ускорения, опасные перестроения при интенсивном движении (так называемые игры в шашечки) и т. д. Соответствующий термин ввели в ПДД в 2016 году, но санкций в КоАП не прописали. Предпринималось несколько попыток это сделать, последняя — в 2024 году, когда ЛДПР предложила штраф 3–5 тыс. руб. при первом случае опасного вождения и лишение прав на срок до трех месяцев при повторности. Поправки поддержало правительство РФ, в октябре 2024 года их приняли в первом чтении и с тех пор документ дорабатывали.
Еще два года назад депутаты указывали на то, что термин содержит «правовую неопределенность», а это может привести к неоднозначной правоприменительной практике, пишет комитет в опубликованном заключении. Депутаты направляли в правительство запрос о необходимости доработать правила, но этого не сделали. Сейчас МВД этим вопросом не занимается, сказано в заключении. «Нам так и не удалось сформировать консолидированную позицию с МВД,— пояснил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией.— Прежде чем выдвигать какое-то предложение по поводу ответственности за опасное вождение, нужно, чтобы в ПДД были четкие критерии».
В комитете также считают, что лишение прав за опасное вождение — слишком жесткое наказание. Депутаты профильного комитета об этом говорили еще в 2024 году, но на это замечание никто не отреагировал. Ярослав Нилов, Алексей Диденко — соавторы поправок в КоАП — в Госдуме больше не работают. В числе других аргументов комитета против законопроекта — повышенные в 2025 году штрафы за превышение скорости, вождение в пьяном виде, выезд на красный свет и другие нарушения. Этих ужесточений, по мнению депутатов, достаточно.
Сегодня невозможно оцифровать и описать признаки опасного вождения, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, в этом ключевая проблема. «Нельзя понять, где заканчивается поведение нормального водителя, а где начинается хамство,— объясняет он.— И в этом плане правильно, что законопроект отклоняют. С другой стороны, автохамов мы оставляем на дороге и, получается, расписываемся в том, что не можем с ними бороться. А это плохо». По мнению эксперта, единственный способ решить проблему сейчас — наделить инспекторов правом самим решать, какое вождение является опасным, а какое — нет. «Но на такое решение, боюсь, никто не согласится. Поэтому ситуация безвыходная»,— резюмирует он.
Полиция, не дожидаясь законодательных изменений, нашла свой способ борьбы с агрессивными водителями. Так, с 2025 года суды стали использовать статью 267.1 УК «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», она предусматривает наказание от штрафов до реальных тюремных сроков (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года). К примеру, в октябре полиция Ульяновской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении лихача, который ездил с управляемым заносом и спровоцировал ДТП. В этом же месяце полиция Владикавказа возбудила дело по ст. 267.1 УК в отношении участников свадьбы, которые ездили по улицам и стреляли в воздух. А в ноябре полиция Нижегородской области передала в суд материалы уголовного дела на водителя, который агрессивно вел машину в пьяном виде на городской набережной.
Газета «Коммерсантъ» №205от 06.11.2026, стр. 4