Дорожному нацпроекту замерили скорость

Темпы исполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ускорились, но в некоторых регионах уровень выполнения работ все еще ниже 50%, а освоения выделяемых средств — менее 30% годовых назначений. Такие промежуточные итоги реализации нацпроекта были подведены 16 октября в Екатеринбурге на совещании под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. Регионам, которые не ликвидируют отставание от утвержденных показателей, центр грозит уменьшением финансирования.

Совещание по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот раз приурочили к открывшейся в Екатеринбурге международной выставке «Дорога-2019». Нацпроект предусматривает повышение к 2024 году доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% (с 43,1% в 2017 году), а также снижение смертности на дорогах до уровня не более четырех человек на 100 тыс. населения (это в 3,5 раза ниже показателя 2017 года).

Финансирование нацпроекта на шесть лет оценено в 4,1 трлн руб., из которых 440 млрд руб. приходятся на федеральный бюджет.

Освоение средств оказалось одним из слабых мест нацпроекта — к июлю, по данным Счетной палаты, уровень исполнения расходов по нему составлял всего 12,2% от годовых назначений. Сейчас ситуация несколько выровнялась — к 1 октября этот показатель вырос до 55,8%. Есть, впрочем, регионы с уровнем освоения денег ниже 30% — это Приморье, Чукотка и Крым. Как заметил на совещании Дмитрий Медведев, «даже с учетом сезонного фактора это очень мало».

Несколько лучше обстоят дела с выполнением работ по устройству дорожного покрытия — по данным Росавтодора, регионы выполнили план уже на 84%. Отметим, еще в августе правительство поручало регионам поскорее завершить заключение контрактов и начать работы — более десятка регионов тогда «отличились» нулевым уровнем проведения работ. 16 октября глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что с тех пор «регионы сильно подтянулись». Впрочем, в трех субъектах (Забайкалье, Крым и Сахалин) уровень выполнения работ не достигает и 50%. Премьер предупредил, что там, где это возможно, необходимо подтянуть результаты, а «где невозможно — будем учитывать на будущее, как деньги делить, кто справляется с этой работой, а кто — нет».

По части безопасности дорожного движения 16 октября отмечалось улучшение ситуации при увеличении количества машин и дорог. Как доложил глава МВД Владимир Колокольцев, по итогам января—сентября по сравнению с таким же периодом прошлого года число погибших на дорогах сократилось более чем на 10%. Такая динамика позволит выйти на показатели нацпроекта, «в то же время в 35 регионах мы видим риски их недостижения», отметил министр. В 17 субъектах количество погибших в ДТП даже выросло — в причинах этого Дмитрий Медведев предложил разобраться дополнительно.

Один из проблемных моментов на совещании обозначил губернатор Курской области Роман Старовойт — это взаимодействие между МВД и Минздравом. Речь идет о том, что ГИБДД не может дистанционно проверить, есть ли у водителя медицинские противопоказания к вождению, например, эпилепсия или наркозависимость. По наличию медсправки установить это точно не получается. «У нас такие водители работают в такси и на автобусах, их вынуждены потом лишать прав через суд»,— пояснил губернатор. Отметим, впрочем, что 15 октября на совещании у премьера Владимир Колокольцев сообщал, что МВД удалось договориться с Минздравом об обмене данными — сведения начнут поступать в единую систему с января 2020 года.

Евгения Крючкова, Иван Буранов, Екатеринбург