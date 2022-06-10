Водителям урезают права

Правительство РФ одобрило законопроект, ограничивающий с 1 сентября 2023 года доступ граждан к получению водительских удостоверений. Нельзя, например, новичку будет открыть автобусную категорию D, не имея стажа вождения. А наказанным за пьяное вождение запретят сдать экзамен в ГИБДД в течение года после решения суда. Иностранцев обяжут обменять национальное удостоверение на российское также через год после получения вида на жительство или паспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» рассматривались вчера на заседании правительства. Источник “Ъ” в Белом доме сообщил, что проект одобрен для дальнейшего внесения в Госдуму. “Ъ” ознакомился с последней версией документа, который, как планируется, вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Прежде всего речь идет об ограничении доступа к грузовым и автобусным категориям прав.

Сегодня, напомним, гражданин может открыть категорию D, вовсе не имея опыта вождения. МВД считает такой подход неправильным, ссылаясь на зарубежный опыт (в пример приводится Казахстан) и статистику: в 2021 году в РФ на 3,1% выросло число погибших в ДТП по вине водителей автобусов. По новым правилам открыть D (или D1 — микроавтобусы) можно будет лишь при наличии годового стажа управления легковой машиной или грузовиком.

Сегодня гражданам, лишенным прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, удостоверение возвращают только по истечении срока, определенного судом (до двух лет). Однако бывают ситуации, когда нарушителя уже ловили пьяным, он уже был лишен прав или удостоверения в принципе не было. В этом случае суд может сегодня назначить наказание в виде административного ареста на срок 15 суток по ч. 3 ст. 12.8 КоАП. Отбыв его, гражданин сдает экзамен в ГИБДД и возвращает права. Законопроект эту возможность ликвидирует: в течение года после решения суда к экзамену в ГИБДД нарушителя не допустят. Это коснется и тех, кто ранее был наказан за отказ от медосвидетельствования.

Иностранцев обяжут обменять свои национальные водительские удостоверения на российские не позже чем через год после получения вида на жительство в РФ или российского паспорта.

Сегодня, говорится в пояснительной записке, некоторые иностранные граждане пользуются бессрочными правами, выданными на родине, уклоняясь от медицинского обследования (нужно пройти раз в десять лет при обмене удостоверений). Если у иностранца открыта одна из автобусных или грузовых категорий, для получения российских прав надо будет отучиться в автошколе. Напомним, сегодня иностранцам запрещено работать в пассажирских перевозках (такси, автобусы) на основании зарубежных прав. Исключение сделано для граждан Белоруссии, Киргизии. Список планируется дополнить Арменией — соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Еще одна новелла упрощает жизнь владельцам легковых авто, использующим прицеп. Для управления сцепкой сегодня нужно открыть в удостоверении подкатегорию BE. Если у гражданина уже есть категория B и он получил еще CE (грузовик с прицепом), предполагают поправки, BE у него появится автоматически при условии, что стаж управления легковой машиной составляет не менее одного года. Данная норма, сказано в пояснительной записке, вводится в связи с «многочисленными обращениями граждан», а также с учетом международного опыта и опыта СССР.

Первая редакция законопроекта, рассказывал “Ъ”, была представлена в 2019 году, с тех пор несколько раз переписывалась. Предлагалось, к примеру, разрешить подростку управлять авто уже в возрасте 17 лет, а до совершеннолетия ездить только в сопровождении «водителя-наставника». Впоследствии от этой идеи МВД отказалось, причины неизвестны. Также предлагалось повысить с 21 до 24 лет минимальный возраст для вождения автобуса и с 18 до 21 года — грузовика. Эту новеллу раскритиковало Минэкономики, посчитав, что это спровоцирует дефицит новых водителей на рынке. От нее также отказались.

Эксперты предложения поддержали.

Невозможно выяснить, как обучался водитель грузовика или автобуса за рубежом, поэтому целесообразно направлять иностранца на повторное обучение, говорит замдиректора департамента профессионального обучения ДОСААФ России Александр Пискарев. Комментируя норму об ограничении доступа к категории D, президент Московского транспортного союза Юрий Свешников пояснил, что водитель автобуса несет ответственность за несколько десятков пассажиров, поэтому логично, что к ним предъявят более высокие требования.

Иван Буранов