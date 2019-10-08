Бордюры, зубы и выступы

Масштабная реконструкция московских улиц не на шутку взволновала автомобилистов. За последние полтора-два месяца во многих местах появились неожиданные препятствия в виде непонятных и плохо различимых конструкций, выступающих на проезжую часть. Ряд водителей уже повредили автомобили. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) обвиняют в некачественных работах структуры комплекса городского хозяйства Москвы. Глава департамента капремонта Москвы Алексей Елисеев в интервью “Ъ” пообещал проверить объекты и наказать подрядчиков, если нарушения подтвердятся. При этом, по его словам, реконструкция дорог в центре продлится еще два-три года, а за пределами третьего транспортного кольца — пять-шесть лет. Каждый год город тратит на эти цели порядка 35–40 млрд руб.

Сообщения с фотографиями бетонных конструкций непонятного происхождения на проезжих частях улиц начали появляться в сообществах «Синие ведерки» и «Автомобилисты Москвы» еще в конце августа. Например, на улице Трофимова, недалеко от станции «Автозаводская», возникли так называемые островки безопасности: они предназначены для будущих пешеходных переходов, но разметки «зебры» еще нет, а сам островок на время строительства оказался ничем не обозначен.

В результате заезжающие на улицу водители внезапно натыкались на препятствие, которое сложно заметить, особенно в темноте.

По данным «Синих ведерок», шесть автомобилей получили повреждения на улице Трофимова. Другая проблемная точка — на Аргуновской улице, где появился ничем не обозначенный «зуб» из бордюрного камня, который выступает на проезжую часть. Похожие выступы появились в Большом Ватином и Рюмином переулках. На выезде с Дорогомиловского рынка появился новый высокий бордюр, на который днищем напоролась машина. Островок безопасности был установлен и на Верхней Красносельской улице. На Старой Басманной улице возник бордюр такой высоты, что у припаркованных машин невозможно открыть дверь.

Сообщения продолжают поступать и по сей день. В понедельник, 7 октября, в сети появилось видео, на котором видно, как из-за работ на проезжей части по улице не может проехать автобус, в результате образовалась серьезная пробка. Глава Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев также в понедельник выложил фотографию из Варсонофьевского переулка, где у края дороги поставили каменные треугольные ограничители, из-за которых невозможно выйти из машины (через несколько часов после публикации поста их демонтировали). Подобная реконструкция вызвала крайне негативную реакцию жителей. Муниципальные депутаты Останкинского района обратились в прокуратуру Москвы с требованием проверить законность работ на Аргуновской улице.

Некоторые жители сами обратились с официальными запросами в мэрию, но получили непонятные ответы с извинениями и обещаниями закончить работы в конце года.

В ГБУ «Автомобильные дороги» одному из жителей ответили, что на улице Трофимова островков не планируется.

Появившиеся на улицах непонятные конструкции в соцсетях почему-то прозвали «зубами Ликсутова», хотя департамент транспорта (его возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов) строительством не занимается. Более того, замглавы столичного Центра организации дорожного движения (входит в транспортный комплекс господина Ликсутова) Александр Евсин написал в Facebook ряд постов, где резко раскритиковал сложившую ситуацию. Он, в частности, назвал «чудовищным» исполнение островков, возложив вину на подрядные организации, нанятые департаментом ЖКХ и департаментом капремонта Москвы для проведения работ. Господин Евсин поддерживает строительство островков, но применяемый метод строительства назвал «плевком в лицо общества», который «возбуждает самые нелицеприятные характеристики всей городской власти». По словам Александра Евсина, ЦОДД уже направил жалобы в ГИБДД и ОАТИ по поводу сложившейся ситуации. Центр провел собственную проверку, выявив ряд других проблемных точек со столбами посреди дорог, ямы, недостроенные конструкции. 28 сентября Александр Евсин из ЦОДД выложил фотографию островка на улице Трофимова с уже установленными знаками. «Знаки поставили, это хорошо,— написал он.— Все остальное — очень плохо. Этот недоделанный островок стоит на улице месяц, доступен для всеобщего обозрения всем в реальности, а фото в инете уже стали мемами, это ежедневно чудовищно снижает доверие к городской власти».

Какой-либо реакции и подробных объяснений со стороны комплекса городского хозяйства в СМИ за последний месяц так и не последовало. Вместе с тем в результате возникшего общественного резонанса на некоторых объектах все же появились предупреждающие знаки. Островок безопасности в 1-м Капотнинском проезде был демонтирован после вмешательства члена СФ Инны Святенко.

Еще в середине сентября “Ъ” направил официальный запрос о комментарии по сложившейся ситуации в департамент ЖКХ и департамент капитального ремонта Москвы. Глава департамента капремонта Алексей Елисеев в итоге дал “Ъ” интервью, в котором сообщил, что его ведомство ведет мониторинг ситуации на улицах в связи с их благоустройством. «Общественное мнение для нас очень важно»,— сказал господин Елисеев. По его словам, в этом году «комплексно благоустраиваются 1175 объектов в рамках сразу нескольких государственных программ ("Развитие городской среды", "Развитие транспортной системы"), а также ведется замена покрытия объектов дорожного хозяйства». Проверки качества работ, по словам господина Елисеева, проводятся регулярно: «Если на строительной площадке работы ведутся с нарушениями, подрядчику делается замечание, выставляется требование на устранение замечаний. Если после этого нарушения не исправляются, тогда его штрафуют». «Мы плотно работаем с коллегами из транспортного комплекса,— заявил господин Елисеев.— У нас рабочее и крайне отлаженное взаимодействие по каждому объекту». «Транспортные схемы разрабатываются ЦОДД, утверждаются департаментом транспорта и передаются нам в работу. И если в ней заложен островок безопасности, то мы его проектируем и строим»,— рассказал он. Каждый год Москва тратит на комплексное благоустройство дорог порядка 35–40 млрд руб., сообщил глава департамента капремонта. При этом ждать перехода от реконструкции к поддерживающему ремонту в центре придется еще два-три года, «а за пределами третьего транспортного кольца — пять-шесть лет».

Иван Буранов