Москва муляжам не верит

Cтоличные власти не намерены более увеличивать парк столичных дорожных камер, насчитывающий к настоящему моменту около 6 тыс. комплексов. Об этом “Ъ” заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Вместе с тем речь идет о донастройке имеющихся приборов, в частности о расширении списка фиксируемых составов правонарушений. Так, вскоре, скорее всего, камеры подключат к выявлению водителей без ОСАГО. Кроме того, как стало известно “Ъ”, в Москве больше не используют муляжи дорожных камер для поддержания безопасности движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичные власти заявили, что новых камер в Москве не появится, но старые будут использоваться более активно

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Столичные власти заявили, что новых камер в Москве не появится, но старые будут использоваться более активно

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О развитии системы фиксации нарушений в столице “Ъ” рассказал глава ЦОДД Михаил Кизлык. В Москве, по его словам, насчитывается около 6 тыс. камер, фиксирующих нарушения ПДД и парковки. Это больше, чем в любом другом российском регионе. А всего в стране насчитывается около 30 тыс. комплексов.

Парк камер в Москве расти больше не будет, заверил господин Кизлык, уточнив, что сама система предупреждения нарушений подвергнется донастройке.

Так, признался господин Кизлык, город уже отказался от использования камер-муляжей. В ряде регионов используются для экономии бюджетных средств не полноценные приборы, а их имитация. Смысл их в том, что водители, увидев «комплекс», думают, что камера фиксирует нарушения, и снижают скорость.

«Мы пришли к выводу, что проще установить обычный работающий комплекс — выходит не сильно дороже, потому что для активного муляжа (такой прибор имитирует подсвеску, на него реагируют водительские антирадары.— “Ъ”) все равно нужно подводить электричество,— пояснил “Ъ” господин Кизлык.— Зато мы получаем, помимо контроля за нарушителями, дополнительную возможность мониторинга транспорта, находящего в розыске, и видеоаналитику транспортных потоков».

Речь также идет о расширении составов правонарушений, которые способны фиксировать камеры.

Напомним, первые приборы могли контролировать только скорость. Между тем сейчас уже речь идет о фиксации 64 типов нарушений ПДД. Так, за последние несколько лет приборы «научили» распознавать разговаривающего по телефону за рулем водителя или непристегнутый ремень безопасности. «Готовимся к контролю за грузовиками, перевозящими мусор,— продолжил господин Кизлык.— Для фиксации этого состава, вероятно, нам потребуются отдельные камеры, которые разместят под определенным углом к дороге, чтобы нам было видно кузов». ЦОДД, судя по словам господина Кизлыка, также готовится к автоматической фиксации ОСАГО — соответствующее решение обсуждается на уровне правительства (см. “Ъ” от 24 ноября).

Сейчас ведутся дискуссии о судьбе передвижных камер, которые монтируют на микроавтобусах. В московском парке таких 59 штук, но, признал господин Кизлык, машины устарели и требуют замены. «Задумываем изменить сам подход к их использованию,— сказал чиновник.— В микроавтобусе постоянно должен находиться человек, да и содержать саму технику затратно. Мы хотим прийти к иному формату — прицеп, на котором устанавливается передвижная камера, световое табло, предупреждающая сигнализация и т. д. Конструкция будет доставляться в место аварийности, далее фиксация нарушений пойдет автоматически, без участия людей. Мы этот подход обсуждаем с коллегами из Госавтоинспекции».

Михаил Кизлык также рассказал, что некоторое время назад «парконы» (машины, с установленными камерами для фиксации парковки) не использовались из-за проблем со спутниковым сигналом в центре Москвы, который необходим для точного определения зоны проезда машины. «Мы закачали в машины подробные карты всех маршрутов — так называемые цифровые двойники дорог, а комплекс подключили к бортовому компьютеру — так он получает данные о повороте руля, оборотах колес и еще ряд параметров,— пояснил Михаил Кизлык.— GPS не нужен, но мы его все равно используем, как дополнительный источник информации, когда сигнал появляется».

Отвечая на вопрос “Ъ” об эффективности применяемых мер, господин Кизлык отметил, что «относительно низкий» размер штрафов нарушителей сегодня не останавливает.

«Особенно 250-рублевый за скорость (превышение лимита на 20–40 км/ч с учетом скидки.— “Ъ”), который толком всерьез не воспринимают,— считает он.— Мы призывали и "нештрафуемый" порог (в КоАП сегодня нет наказания за превышение на 10–20 км/ч.— “Ъ”) пересмотреть, и наказание за самые опасные и систематические нарушения».

Федеральные власти, судя по всему, призывы ЦОДД услышали. Правительство ранее внесло в Госдуму поправки к КоАП, усиливающие наказание по ряду статей 12-й главы КоАП в полтора раза (см. “Ъ” от 28 ноября). Штраф за самое распространенное нарушение ПДД — превышение на 20–40 км/ч — увеличивается с 500 руб. до 750 руб. С 50% до 25% сокращается скидка на «быструю» оплату штрафа. Вчера законопроект был поддержан думским комитетом по госстроительству, 12 декабря его планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы. Предположительная дата вступления в силу — 1 января 2025 года.

Иван Буранов