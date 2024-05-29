Меликов: Дагестан теряет в ДТП столько же людей, сколько на СВО

Потери Дагестана на дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий сопоставимы с потерями среди уроженцев республики в зоне специальной военной операции. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов, выступая с посланием местному парламенту.

«Только с начала текущего года (на дорогах) погибло в республике 112 человек, пострадало 752. Цинично, конечно, эти цифры сопоставлять с потерями в зоне специальной военной операции, но я вам скажу, что они близки друг к другу. Дагестан на войне, активно борясь с неонацистами, совершая героические подвиги, теряет людей меньше, чем на собственных автомобильных дорогах»,— сказал господин Меликов.

ДТП становятся главной причиной смертности в республике, «опережая подчас онкологические и сердечно-сосудистые заболевания», добавил глава республики.

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Юлия Рыбина, Махачкала