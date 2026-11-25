Глава Минтранса пообещал доработать проект поправок в ПДД
Глава Минтранса Дмитрий Ядров заявил о планах доработать проект поправок в ПДД, касающихся электросамокатов и средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Он находится в доработке. Действительно, он бурную реакцию вызвал у общественности»,— сказал господин Ядров (цитата по ТАСС). Поправки к ПДД, о которых сказал министр, ведомство опубликовало 3 ноября. Основные нововведения — запреты для курьеров ездить по тротуарам и обычным гражданам кататься на электросамокате вдвоем, обязанность парковать СИМ только на специальных местах, запрет подросткам младше 16 лет выезжать на дороги общего пользования.
Документ раскритиковали многие опрошенные «Ъ» эксперты. Обсуждение проекта завершилось 20 ноября. В Минтрансе говорили, что получили более 1,6 тыс. предложений, по факту их более 2 тыс. — это видно по опубликованному на regulation.gov.ru списку. Значительная их часть касается возможности использовать моноколеса (ими можно будет пользоваться только на закрытых территориях), установить отдельные правила для движения курьеров, ввести переходный период для адаптации к новым правилам. На данный момент, как следует из карточки проекта на regulation.gov.ru, ни одного замечания Минтранс не учел.