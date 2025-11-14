Гарант безопасности движения

Владимир Путин подписал документ с описанием ключевых проблем в области безопасности движения, решение которых властям предстоит найти в ближайшие 11 лет. Среди них — старение автопарка, подорожание запчастей, отвлечение водителей на гаджеты, выезды на встречку, нехватка качественных дорог. Конкретные предложения правительство предложит в течение полугода. Стратегия принималась для сокращения погибших в ДТП и уменьшения социально-экономического ущерба от аварий, ежегодный объем которого оценивается в 1,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стратегическим проблемам дорожного движения впервые посвящен отдельный указ президента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Стратегическим проблемам дорожного движения впервые посвящен отдельный указ президента

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пятницу, 14 ноября, опубликован указ президента о стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года (и на перспективу до 2036 года). Заложенная в документе цель совпадает с майским указом: снижение ежегодной смертности в ДТП к 2030 году минимум до 9,9 тыс. человек, к 2036 году — до 7,4 тыс. человек. В этом году на дорогах погибло чуть более 10 тыс. человек, тренд на сокращение жертв есть, теперь его нужно закрепить. Указ предполагает и сокращение социально-экономического ущерба от ДТП, который по итогам 2024 года превысил 1,5 трлн руб. Сумма эта растет — в 2023 году она оценивалась в 1 трлн руб.

Значительная часть документа посвящена описанию проблем, мешающих снижать смертность и аварийность, решения предстоит найти властям до 2036 года.

Основной причиной большинства аварий по-прежнему является неправильный выбор скорости движения.

На ДТП, связанные с нарушением скоростного режима, в 2024 году пришлось 27,1% смертельных случаев.

Четверть всех погибших на дорогах — жертвы выездов на встречку. 75% таких аварий совершается в местах, где выезд на полосу встречного движения был разрешен.

Еще одна проблема: из-за переориентации транспортных потоков на восток основные автодороги работают в режиме перегрузки, что приводит к росту аварийности (в том числе из-за выездов на встречку). При этом разделительной полосой оборудовано менее пятой части всех федеральных трасс и меньше процента всех региональных и муниципальных дорог.

Растет число погибших в ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянение. Нет решения для случаев, когда водители управляют автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию. Закрыть этот правовой пробел планируется с помощью законопроекта, который готовится с 2023 года и до сих пор не принят.

Согласно стратегии, водители, пешеходы и другие участники движения все чаще отвлекаются на гаджеты. Растет доля ДТП с участием водителей, не имеющих водительских прав, причем 50% таких аварий приходится на мотоциклистов. За шесть лет в 2,5 раза выросло число погибших в ДТП детей, управлявших мотоциклами, мопедами, питбайками или квадроциклами.

Отмечается проблема старения автопарка. По состоянию на 2024 год 23% легковых авто, 38% грузовиков, 20% автобусов и 80% мотоциклов имеют срок эксплуатации более 15 лет. Одновременно с этим на рынке много некачественных запчастей, качество ремонта и техобслуживания авто падает. В 2022–2024 годах девять из десяти отечественных легковых авто были выпущены в эксплуатацию без отдельных систем безопасности, что приводит к росту тяжести последствий в ДТП для водителей и пассажиров.

Есть проблема несвоевременного информирования экстренных служб о ДТП.

63,5% жертв аварий в 2024 году скончались до прибытия скорой помощи. В 30% случаев скорая за городом не успевает приехать на место аварии за 20 минут.

В указе перечислены и системные проблемы, свойственные для всей автодорожной отрасли. Среди них — недостаток финансирования, дефицит кадров, недостаточный уровень культуры участников движения, несоответствие дорожной инфраструктуры интенсивности движения и т. д.

Конкретные меры для решения описанных проблем установят в плане реализации стратегии, который правительство подготовит в течение полугода. Этот документ пока еще готовится. В самом указе упомянуты лишь общие тезисы, например необходимость совершенствования работы камер, расширения системы упрощенного оформления мелких ДТП, создание системы «индивидуальной профилактической работы» для водителей, совершающих систематические нарушения, совершенствование системы подготовки водителей и т. д.

Новую стратегию на смену прежней (действовала в 2018–2024 годах) начали разрабатывать в 2024 году. Первую версию документа МВД представило в июле 2025 года. Проект вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях и СМИ из-за некорректной интерпретации некоторых норм.

Резонанс, к примеру, вызвал пункт, в котором МВД призвало разработать некий «комплекс мер» в отношении водителей старше 60 лет, поскольку они стали чаще попадать в аварии. Ограничений для пожилых вводить не планировалось, но именно так документ трактовали некоторые эксперты, и от этого пункта в стратегии МВД отказалось.

Похожая реакция возникла на норму, где предлагалось подумать о «пересмотре подходов» к допуску к движению праворульных авто. Таких машин, по данным ГИБДД, становится больше (из-за роста цен на новые машины), что ухудшает безопасность на дорогах.

В финальной редакции указа сохранена обтекаемая формулировка: будет изучена «возможность обеспечения безопасности движения при эксплуатации транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков безопасности движения».

Комментируя финальный вариант стратегии, ГИБДД России обращает внимание на то, что документ впервые утвержден указом президента. «Это повышает уровень координации и придает реализации стратегии характер общенационального приоритета,— поясняют в министерстве.— Данный шаг обеспечит более тесное и эффективное взаимодействие всех уровней власти: федерального, регионального и муниципального, сделает их полноправными участниками процесса».

Иван Буранов