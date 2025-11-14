Путин утвердил стратегию по снижению смертности в ДТП до 2036 года

Президент Владимир Путин подписал стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года (с перспективой до 2036-го). Документ предусматривает снижение ежегодной смертности в ДТП к 2030 году до 9,9 тыс. человек, к 2036 году — до 7,4 тыс. Сейчас жертв — чуть более 10 тыс. в год. Планируется и сокращение социально-экономического ущерба от аварий, который в 2024 году превысил 1,5 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В стратегии перечислены ключевые проблемы: нарушение скоростного режима (на него приходится 27,1% смертельных ДТП), выезды на встречную полосу (четверть погибших), перегруженность трасс из-за переориентации транспортных потоков, нехватка разделительных полос. Менее 20% федеральных дорог и менее 1% региональных имеют разделители.

Отдельное внимание уделено росту числа ДТП с участием водителей в состоянии наркотического опьянения и отсутствию регулирования для случаев приема лекарств, влияющих на реакцию. Также отмечены отвлечение водителей и пешеходов на гаджеты, рост ДТП с участием лиц без прав и увеличение числа погибших среди несовершеннолетних, управляющих мопедами и питбайками.

Серьезной проблемой называется старение автопарка: более 15 лет эксплуатации имеют 23% легковых автомобилей, 38% грузовиков и 80% мотоциклов. Усиливается дефицит качественных запчастей и сервисов, а 90% новых отечественных машин в 2022–2024 годах вышли без ряда систем безопасности.

Правительству в течение года предстоит доработать конкретные меры по устранению описанных в стратегии проблем. Среди направлений — совершенствование работы камер, расширение упрощенного оформления мелких ДТП, улучшение подготовки водителей и создание системы профилактики для нарушителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарант безопасности движения».