Чиновники подсчитают эффективность новых дорог

В Белом доме определились с единой методикой оценки социально-экономического эффекта от транспортных проектов, реализуемых с привлечением бюджетных средств или с предоставлением господдержки. Теперь чиновники смогут ранжировать такие проекты в зависимости от значимости их вклада в экономику — ранее из-за разных подходов к оценке эффективности такого строительства делать это было затруднительно.

Правительство утвердило методику оценки важности объектов транспортной инфраструктуры — о подписании такого постановления сегодня сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями в Горках. «Страна у нас очень большая, поэтому современная транспортная инфраструктура критически важна — нужно реконструировать существующие магистрали, строить новые, заниматься тоннелями, мостами, расширять сеть железнодорожных перевозок, модернизировать все транспортные узлы: аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы»,— сказал он. По словам первого вице-премьера—министра финансов Антона Силуанова, такая инфраструктура является одним из элементов стимулирования экономического развития — на нее только из бюджета до 2024 года предусматривается выделить 7 трлн руб., из них 3 трлн руб. — из бюджета

Как следует из текста документа, речь идет об оценке эффективности проектов строительства, реконструкции и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, которые планируется реализовать с привлечением бюджетных денег и госгарантий — проводить ее будет Минэкономики. Сейчас, говорится в пояснительной записке, единые подходы к оценке эффекта от реализации подобных проектов отсутствуют.

По словам Антона Силуанова, методика учитывает как прямые (улучшение сообщения между городами), так и косвенные последствия таких инвестиций (возможности для бизнеса, новые рабочие места).

Оцениваться будет набор из шести эффектов:

от самого строительства объекта,

от его эксплуатации,

от экономии времени в пути для пассажиров и грузов,

от повышения безопасности,

от ликвидации инфраструктурных ограничений,

агломерационный эффект (повышение экономической активности в связи с расширением рынков сбыта и труда).

В результате чиновники получат количественную оценку двух показателей проектов: увеличение ВВП России, рассчитанное на основе прироста валовой добавленной стоимости, поступлений налогов, эффектов от ликвидации инфраструктурных ограничений, а также бюджетный эффект (разница между поступлениями в госказну в связи с реализацией проекта и размером господдержки). На основе полученных расчетов проекты можно будет ранжировать в зависимости от их комплексного эффекта. По словам Антона Силуанова, методика позволит оценить все последствия инвестиций в транспортную инфраструктуру, в том числе в рост ВВП и занятости, а также социальные эффекты.

Сейчас, как рассказал “Ъ” глава Минэкономики Максим Орешкин, уже произведены тестовые расчеты более чем по десяти проектам, предполагающим строительство автодорог, аэропортов. «Мы видим, что эти проекты с точки зрения социальной значимости различаются между собой. Например, был оценен проект ВСМ “Москва—Казань” и полученные данные говорят в пользу решения строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург с последующим выходом магистрали через Москву на Нижний Новгород»,— говорит он. При этом, подчеркивает министр, если в проекте строительства автодороги предусмотрены отбойники и прочие элементы безопасной дороги (в методике учитывается показатель «Повышение безопасности перевозок пассажиров и грузов»), то у него появляется больше шансов получить меры господдержки. «Более безопасные проекты будут теперь приоритизироваться, исчезнет человеческий фактор — это напрямую снизит человеческие жертвы на дорогах»,— заверяет он.

Евгения Крючкова