Федералкам добавят асфальта и освещения

Федеральных дорожников обяжут в первую очередь устранять колейность, восстанавливать сцепление, устанавливать освещение и принимать другие меры для снижения аварийности в процессе ремонта и обслуживания дорог. Соответствующие правила разработал Минтранс. В ведомстве уверены, что новый документ поможет сократить количество ДТП и повысить скорость доставки грузов. Эксперт инициативу ведомства поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожники, отвечающие за содержание федеральных автотрасс, будут уделять основное внимание безопасности движения

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Дорожники, отвечающие за содержание федеральных автотрасс, будут уделять основное внимание безопасности движения

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Проект новых правил ремонта и содержания автодорог федерального значения Минтранс опубликовал во вторник, 3 марта, на regulation.gov.ru. Документ придет на смену существующему постановлению правительства 2020 года.

Министерство планирует записать норму, согласно которой работы, «непосредственно» влияющие на безопасность дорожного движения, должны планироваться и выполняться в первоочередном порядке.

О чем конкретно идет речь в документе, не сказано. Обычно в такие работы входят устранение колейности, восстановление коэффициента сцепления покрытия и установка освещения. Диагностика подлежащих ремонту автотрасс будет проходить с учетом анализа аварийности — это также запишут в документе. Новыми правилами должны будут руководствоваться федеральные казенные учреждения (ФКУ) Росавтодора и филиалы госкомпании «Автодор».

Сегодня, по данным Минтранса, в России более 1,58 млн км автотрасс, из них 1 млн км — местные дороги, 502,4 тыс. км — региональные, 66,5 тыс. км — федеральные. Общий объем федерального дорожного фонда (из него финансируются все работы на сети) в 2026 году составляет 1,4 трлн руб., исполнено на 3 марта — 57,1 млрд руб.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, действующие правила ремонта и содержания в целом «доказали свою работоспособность». «Однако правоприменительная практика выявила потребность в уточнении и детализации ряда процедур»,— указывает министерство. По этой причине ведомство предлагает «разграничить приоритеты» при планировании и проведении работ, обязав федеральных дорожников выделять деньги прежде всего на повышение безопасности. Если эти работы запланированы и профинансированы, следующим приоритетом станет сохранение и продление срока службы дорожных конструкций, а также восстановление обочин, откосов и водоотводов.

По итогам 2025 года на «федералках» произошло 17 тыс. ДТП, что на 6% меньше, чем в 2024 году. Вместе с тем в президентской стратегии повышения безопасности движения до 2036 года отмечается, что дорожный риск на федеральных дорогах в 6 раз выше, чем на трассах регионального или межмуниципального значения, и в 16 раз — местного. Уточняющая поправка, по данным “Ъ”, вносится в постановление в том числе по просьбе ГИБДД и МВД.

Принятие поправок, прогнозируют в Минтрансе, увеличит долю федеральных дорог, находящихся в отремонтированном состоянии, а также снизит количество аварий и повысит скорость доставки грузов.

Когда происходит ДТП с тяжелыми последствиями, сотрудники ГИБДД, как правило, в своих документах указывают, что на месте происшествия были обнаружены признаки «неудовлетворительных дорожных условий», отмечает научный директор института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. Впоследствии это может стать поводом для проверки надзорных органов. «Для того чтобы минимизировать риски, Минтранс решил уточнить приоритеты при планировании работ. Это разумно с точки зрения отраслевых позиций и с точки зрения здравого смысла»,— добавил эксперт в беседе с “Ъ”, обратив внимание на то, что ряд мероприятий невозможно выполнить в рамках работ содержания и ремонта. К примеру, разделение встречных потоков возможно при реконструкции или капитальном ремонте дорог — а это уже гораздо более дорогой вид работ. При этом установка ограждения обычно дает резкое снижение смертности из-за сокращения числа лобовых столкновений.

В апреле 2025 года правительство РФ опубликовало план дорожной деятельности до 2030 года, выделив более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры, 1,4 трлн руб. направлено на строительство новых федеральных дорог. Ремонт и содержание федеральных дорог профинансированы на 2,48 трлн руб., что на 1,73 трлн руб. меньше необходимого. В 2030 году доля отремонтированных «федералок» должна подняться до 85% — это один из показателей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году.

Иван Буранов