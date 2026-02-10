Дорожным камерам добавят ума

Столичные власти планируют масштабное обновление парка камер, фиксирующих нарушения ПДД. В рамках нового контракта 1,6 тыс. старых приборов поменяют на «современные», способные фиксировать с помощью искусственного интеллекта несколько разных составов нарушений, включая использование телефона за рулем, выезд на тротуар и остановку в неположенном месте. На обновление системы фотовидеофиксации власти выделяют 11,4 млрд руб. Теперь ГИБДД нужно расширить штат инспекторов, обрабатывающих фото- и видеоматериалы, чтобы исключить рост числа жалоб от автовладельцев, говорит эксперт.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы разместил на портале госзакупок заявки на поиск компаний, у которых городские власти арендуют суммарно 1,6 тыс. новых дорожных камер. Контракты планируется заключить на общую сумму 11,4 млрд руб., заявки от участников принимаются до 26 февраля.

До 2016 года столичные власти приобретали комплексы фиксации нарушений в собственность, но затем перешли на схему аренды оборудования (по контракту жизненного цикла, в рамках которого подрядчик сам ставит, обслуживает и содержит оборудование). Сейчас из 3,7 тыс. 2,4 тыс. камер город арендует в рамках нескольких действующих контрактов, остальные приборы находятся пока в собственности у ЦОДД.

С нового контракта начнется обновление парка комплексов, рассказали “Ъ” в центре.

«Современные камеры заменят устаревший парк комплексов, которые были установлены пять лет назад и были ограничены в функционале, поскольку фиксировали преимущественно односоставные нарушения (превышение скорости, выезд на выделенную полосу, обочину),— пояснили “Ъ” в ЦОДД.— Новые камеры, оснащенные технологиями ИИ, будут способны выявлять широкий спектр нарушений».

Помимо контроля скорости, устройства смогут определять такие нарушения, как использование телефона за рулем без гарнитуры, езда без мотошлема, выезд на тротуар, обочину (или движение по ним), остановка в неположенном месте. Все эти составы комплексы фиксируют и выявляют уже сегодня: таких камер станет на дорогах больше.

Не менее 30% из арендуемых комплексов получат обзорные камеры, позволяющие фиксировать все происходящее на перекрестках и пешеходных переходах, отмечают в ЦОДД.

Это нужно, чтобы формировать полную доказательную базу для «сложных» нарушений (например, разговор по телефону за рулем). В результате исполнения контракта общее количество дорожных камер не изменится: их будет, как и сейчас, 3,7 тыс. штук. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в интервью “Ъ” еще несколько лет назад говорил, что такого числа комплексов для города достаточно.

«По итогам 2025 года уровень социального риска на дорогах Москвы (число погибших в ДТП на 100 тыс. населения.— “Ъ”) снизился до 2,2,— отмечают в ЦОДД.— Работа камер — одна из ключевых мер, которые позволили добиться рекордно низких показателей и сделать Москву городом с самыми безопасными дорогами в России, несмотря на то что она опережает другие субъекты по численности населения и количеству транспортных средств». По данным на 1 января 2026 года, в Москве зарегистрировано 4,1 млн легковых автомобилей, 100 тыс. грузовиков и 51 тыс. автобусов.

«Возраст комплексов выше пяти-семи лет — это фактически рубеж, разделяющий их поколения,— говорят в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фиксации нарушений).— Функционал старых камер ограничен, что сильно снижает их эффективность. Сегодня это переросло в проблему федерального масштаба: более 30% комплексов в стране технологически уже не отвечают современным вызовам. При этом лишь малая часть регионов уделяет внимание обновлению парка устройств».

Комплексы лишь фиксируют событие, напоминает эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман,— конечное решение о том, является ли оно административным правонарушением, принимает сотрудник ГИБДД.

Расширение числа умных комплексов, способных фиксировать сразу много разных составов, очевидно, приведет к росту числа фиксируемых событий, предполагает господин Шухман. «ГИБДД в связи с этим должна увеличить пропорционально и штат сотрудников, принимающих решения о наложении штрафа,— отмечает Григорий Шухман.— Если этого не произойдет, то мы получим увеличение потока штрафов и жалоб от автовладельцев на ошибочные штрафы».

По данным ГИБДД, в 2025 году в Москве в автоматическом режиме было выявлено 38,1 млн административных правонарушений, что на 9% меньше, чем 2024 году.

Иван Буранов