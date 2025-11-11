Информационные табло на дорогах Москвы расскажут о погоде и местах на парковках

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы объявил тендер на 3,6 млрд руб. для установки 140 новых табло отображения информации (ТОИ). В городе уже функционирует 500 таких табло, включая 160 малых формата на МКАД, которые транслируют экстренные данные.

Новые табло будут иметь расширенный функционал, рассказали «Ъ» в ЦОДД. Помимо текущих данных о дорожной обстановке, на них будут отображаться сведения о ближайших перехватывающих парковках и количестве свободных мест. Планируется интеграция табло с городской инфраструктурой для создания комбинированных маршрутов.

На ТОИ также будет выводиться информация о погодных условиях на конкретных участках дорог. Кроме того, планируется отображать оповещения о крупных событиях, таких как футбольные матчи или концерты, с рекомендациями для водителей использовать альтернативные маршруты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Водителей предупредят о дождях и концертах».