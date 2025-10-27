Московские власти вкладываются в нейросети

Структуры столичной мэрии развивают функционал системы видеоаналитики «ПРОСобытие», которая с помощью нейросетей выявляет нештатные ситуации на дорогах. Созданная в 2023 году система ежедневно определяет 80 тыс. инцидентов, связанных, например, с неправильной парковкой автомобилей или появлением мусора на дорогах. Мэрия намерена потратить около 220 млн руб. на ее развитие, в том числе на создание нового модуля координации работы ситуационного центра и машин «Дорожного патруля» ЦОДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Тендер на работы по развитию «унифицированной автоматизированной системы агрегации и обработки инцидентов “ПРОСобытие”» был опубликован 3 октября Центром организации дорожного движения (ЦОДД) на портале госзакупок. От подрядчика ждут, что в течение примерно полутора лет (522 дней) он будет развивать систему, создав несколько десятков «алгоритмов валидации инцидентов» на улицах, в том числе связанных с неправильной парковкой автомобилей, нахождением «мусора, постороннего объекта» на дорогах, появлением пешеходов в запрещенных зонах. По условиям тендера власти готовы потратить на эти цели 221 млн руб.

На конкурс было подано две заявки. Победителем 23 октября был признан участник, предложивший выполнить работы за 220 млн руб., его наименование в тендерной документации заменено кодом.

Систему выявления дорожных инцидентов с помощью нейросетей городские власти начали разворачивать в 2022 году.

Сначала был заключен контракт на 4,2 млрд руб. с компанией «Спецдорпроект» (тогда установили первые 1,4 тыс. умных камер на МКАД и других трассах). В первый год применения системы на кольцевой трассе удалось снизить число погибших на 30%, заявляли в ГИБДД. В 2023 году ЦОДД по контракту с компанией «Строй Инвест Проект» (на 297 млн руб.) создал отдельную систему инцидент-менеджмента «ПРОСобытие» с автоматическим сбором и обработкой данных с камер. В августе 2025 года в ЦОДД рассказывали “Ъ”, что 1,5 тыс. умных камер следят за МКАД, некоторыми тоннелями и частично за Московским скоростным диаметром, фиксируя 13 различных типов инцидентов. С начала 2025 года было выявлено около 1 млн различных событий. У ЦОДД сейчас более 3,8 тыс. комплексов автоматической фиксации нарушений и более 5,7 тыс. камер телеобзора (включая 1,4 тыс. камер, установленных в 2022 году).

За девять месяцев 2025 года на МКАД зафиксировано на 11% меньше ДТП и на 18% меньше пострадавших, чем в том же периоде 2021 года, сообщили “Ъ” в ЦОДД. Речь идет о ситуациях, когда ИИ с помощью камеры быстро распознает аварию и на место происшествия прибывает служба «Дорожный патруль», помогающая быстро убрать с проезжей части поврежденные машины. При определении инцидентов типа «неправильная парковка» и «человек» действует схожий порядок: система фиксирует машину и пешехода в запрещенной зоне дороги, информация направляется оператору, а тот передает ее ГИБДД и направляет на место «Дорожный патруль». «ПРОСобытие» также умеет определять с помощью ИИ задержку движения трамваев.

В ЦОДД рассказали, что расширение функционала системы потребовалось из-за ежегодного появления в городе «новых камер и дорожных объектов».

Так, в нее планируется добавить модуль для «координации действий» «Дорожного патруля» и ситуационного центра мэрии. «Эти и другие улучшения направлены на сокращение времени обработки инцидентов и координации действий всех причастных служб», добавили в центре.

Что касается победителя нынешнего тендера, его имя будет названо после 5 ноября, когда с ним заключат контракт, сообщили в ЦОДД, а пока в соответствии с законом о госзакупках публикуется лишь номер его заявки.

Руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Общероссийского народного фронта» Петр Шкуматов называет систему мэрии полезной. «Ситуаций, которые бы могли спровоцировать вторичные аварии, явно стало меньше. Если сейчас на МКАД что-то происходит, например ломается машина, то ГИБДД или “Дорожный патруль” подъезжают довольно быстро, за 10–20 минут. А раньше образовывались пробки, в которых люди могли стоять часами»,— говорит господин Шкуматов. Он призывает установить аналогичные системы на всех скоростных магистралях, включая Третье транспортное кольцо.

Александр Воронов