Дорожная камера зафиксировала сговор

В Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по делу о картельном сговоре. Руководители нескольких компаний, по версии следствия, согласовали между собой цены при проведении нескольких аукционов, объявленных московским ЦОДД и калужским Центром безопасности дорожного движения (ЦБДД), в том числе на поставку камер видеофиксации, благодаря чему и получили контракты. Общий доход фирм фигурантов составил более 650 млн руб.

Об утверждении обвинительного заключения по редко встречающемуся в судебной практике уголовному делу о картельном сговоре сообщили в Генпрокуратуре РФ. 2 марта дело поступило в Мещанский райсуд столицы, который будет рассматривать его по существу. Дата первого заседания пока не назначена.

Предприниматели Денис Аркатов, Вячеслав Васютин, Дмитрий Киселев и Игорь Сулимов обвиняются в «ограничении конкуренции, совершенном с использованием своего служебного положения, с извлечением дохода в особо крупном размере» (п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Уголовное дело следственный департамент МВД возбудил в феврале прошлого года. Тогда же тем же Мещанским судом в качестве меры пресечения фигурантам был избран домашний арест. Защита не раз пыталась его оспорить и просила о более мягкой мере пресечения, например запрете определенных действий. В частности, адвокаты приводили доводы о плохом состоянии здоровья того или иного обвиняемого, наличии у них на иждивении детей и престарелых родителей, кроме того, в отсутствие Дмитрия Киселева оказалась фактически парализованной деятельность его компании, где работают 70 человек. Однако суды первой и апелляционной инстанции эти аргументы не убеждали, и мера пресечения оставалась прежней.

По версии следствия, Денис Аркатов, Вячеслав Васютин, Дмитрий Киселев и Игорь Сулимов, будучи гендиректорами ООО «Строй Инвест Проект», ООО «Корпорация "Строй Инвест Проект М"», ООО «Аркада» и ООО СМУ-36, вступили в сговор с целью достижения побед в аукционах, объявленных ГКУ Москвы ЦОДД и ГКУ Калужской области «Центр безопасности дорожного движения».

В период с июня 2018 по июнь 2019 года сообщники, используя один сетевой адрес и общее компьютерное оборудование, приняли участие в восьми электронных аукционах. В результате были заключены заранее распределенные ими между собой контракты. Полученный при этом доход превысил 659 млн руб.

Внимание к себе предприниматели привлекли после того, как в 2020 году калужское УФАС выявило сговор ООО «Аркада» и ООО «Корпорация "Строй Инвест Проект М"». Речь шла о поставках мобильного дорожного комплекса камер видеофиксации. Местный арбитраж, впрочем, поначалу с антимонопольной службой не согласился и сговора не усмотрел. А в ходе разбирательства в вышестоящих инстанциях в материалах появились и названия ООО СМУ-36 и ООО «Строй Инвест Проект». В итоге кассационный суд установил, что все эти четыре фирмы причастны к сговору при закупке дорожных камер, заказчиком которых являлся ЦБДД.

«При участии указанных лиц в названных аукционах между ними отсутствовала конкурентная борьба, что свидетельствует о согласованности и направленности действий данных хозяйствующих субъектов на поддержание цены на торгах»,— резюмировал суд. Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы, результатом стало уголовное дело.

