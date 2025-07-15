Камеры ГИБДД поработали на износ

В 2025 году количество дорожных камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения, продолжило увеличиваться, согласно данным от региональных властей, проанализированным “Ъ”. Но рост наблюдается неравномерный: в некоторых регионах число камер выросло в полтора-два раза с начала года, тогда как в других осталось прежним. В некоторых местах власти снимают оборудование из-за устаревания, износа и длительного срока эксплуатации, а в других — не могут запустить приборы из-за несоответствия законодательным требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые регионы вынуждены демонтировать устаревшие и изношенные камеры, которые уже нельзя использовать

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Некоторые регионы вынуждены демонтировать устаревшие и изношенные камеры, которые уже нельзя использовать

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” запросил у субъектов федерации данные о развитии систем фиксации нарушений в 2025 году и провел анализ полученных ответов. Решение об установке дорожных камер, напомним, принимают регионы по согласованию с ГИБДД.

В ряде субъектов число камер заметно увеличилось.

К примеру, в Ярославской области за семь месяцев дополнительные комплексы появились еще в 120 местах, всего таких мест сейчас 240, рассказали “Ъ” в региональном Центре организации дорожного движения. В 40 локациях камеры заработают в ближайшее время, в 60 — идет приемка оборудования. Власти Волгоградской области, сообщили “Ъ” в комитете информационных технологий администрации региона, в этом году установили 261 новую стационарную камеру и теперь их 665. В Дагестане парк комплексов увеличился на 334 штуки (сейчас их 744), правда, не все еще фиксируют нарушения: 200 устройств только вводятся в эксплуатацию. В Приморском крае заработали 19 стационарных камер, установленных в конце 2024 года. В 2025 году краевые власти обещают расширить группировку приборов, выделив на это 70 млн руб. Кроме того, 18 новых камер установят во Владивостоке. В Саратовской области количество приборов выросло еще на 100 штук (до 751 камеры), сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

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В других регионах парк комплексов практически не изменился. В Москве, к примеру, работает 3,8 тыс. стационарных камер, 138 — мобильных (установленных в салонах служебных авто ЦОДД) и 60 передвижных (установлены на крыше автобусов или в кузове пикапов), сообщили “Ъ” в городском Центре организации дорожного движения. Количество камер за полгода не поменялось, но 450 приборов заменили на новые. Похожая ситуация —- в Московской области, где, как и раньше, применяется 1,85 тыс. стационарных камер и 200 передвижных. В Челябинской области, Нижегородской, Воронежской областях и Удмуртии число комплексов также осталось прежним: работает 582, 528, 372 и 170 приборов соответственно.

В других субъектах у некоторых камер оказалась сложная судьба.

В Красноярском крае из 2,2 тыс. комплексов в 2025 году 9 было списано, 10 демонтировано и 49 сейчас готовят сейчас под списание. 93 прибора краевые власти отключили из-за «физического износа» оборудования, сообщили “Ъ” в администрации Краснодарского края. В Бурятии власти списали пять стационарных и два передвижных прибора из-за «непригодности для дальнейшего использования». В Саратовской области пять комплексов решено списать из-за «потери работоспособности». Власти Курской области отключили семь камер из 291 устройства для «устранения недостатков», в Белгородской из 398 комплексов 15 демонтировали в результате «выхода из строя», в Оренбургской списано 12 камер из-за возраста, износа и длительных сроков эксплуатации. Власти Дагестана за полгода сняли камеру, которая сломалась «вследствие противоправных действий», не уточнив, что конкретно имелось в виду.

На работу устройств повлияли и изменения в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности», заработавшие с 1 сентября 2024 года. Документом были установлены, в частности, закрытый перечень локаций для комплексов (в их числе «выделенки», перекрестки, зоны дорожных работ) и правила согласования их установки с ГИБДД. Регионы были вынуждены отключить и демонтировать часть камер из-за несоответствия новым требованиям. В результате замедлился рост числа штрафов: по итогам 2024 года этот показатель составил чуть более 7%, хотя в прошлые годы достигал 20%. Отголоски законодательных ужесточений наблюдаются и сейчас.

Часть регионов в ответах “Ъ” сообщили о том, что некоторые камеры хоть физически и присутствуют на дорогах, но выключены.

Такая ситуация, к примеру, наблюдается в Удмуртии, где 11 передвижных камер временно не применяются из-за несоответствия требованиям законодательства. В Оренбургской области по этой же причине в 2025 году было отключено пять стационарных камер.

“Ъ” запросил у экспертов пояснения по поводу неравномерного развития систем фиксации нарушений в разных субъектах. «Обычно увеличение идет ступенчато, большим количеством комплексов сразу, и поэтому, к примеру, раз в два-три года в отдельных регионах происходит расширение парка на 100–300 камер,— пояснили “Ъ” в группе компаний "Урбантех".— Средний срок подготовки контракта — год-два с момента появления потребности и обоснования мест размещения». Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман добавляет, что очень многое зависит от выделяемых регионами бюджетов.

В «Урбантехе» также обращают внимание на проблему общего устаревания камер, в результате чего некоторые регионы списывают приборы, которые физически не работают и починить их невозможно.

Для эффективной работы системы, говорят эксперты, регионам следовало бы менять все комплексы на новые хотя бы раз в пять-семь лет, но этого по факту не происходит. «Списание устаревших комплексов — естественный процесс ввиду деградации техники,— добавляет Григорий Шухман.— Ну и затраты на обслуживание комплекса от его функционала зависят мало. Соответственно, зачем тратить деньги на поддержку комплекса, который не так эффективен в плане контроля, как новый».

Иван Буранов; корреспондентская сеть