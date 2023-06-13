Региональным дорогам указали направление штрафов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным властям самостоятельно устанавливать штрафы за неоплаченный проезд по региональным платным дорогам. Санкции при этом не превысят 1,5 тыс. руб., заверили во вторник в Минтрансе. Уточняющие поправки принимаются в связи с постепенным расширением сети платных региональных автотрасс и мостов, пояснили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пункт взимания платы на трассе М1 «Белоруссия»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пункт взимания платы на трассе М1 «Белоруссия»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас на всех платных магистралях РФ действует единый штраф за неоплату проезда. Согласно ст. 12.21.4 КоАП, он составляет 1,5 тыс. руб. для легкового транспорта и 5 тыс. руб.— для грузовиков и автобусов. Администрирует нарушение Ространснадзор, сборы от штрафов поступают в бюджет РФ. В мае правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, сохраняющий действующую санкцию только на федеральных дорогах — М-4, М-11, ЦКАД и других.

На региональных и местных трассах будут применяться штрафы, определенные региональными законодателями; сборы, соответственно, поступят в местные бюджеты.

Автомобилисты опасаются, что санкции, установленные законами субъектов, будут «непропорционально велики», сказала во вторник депутат Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») в ходе рассмотрения поправок в первом чтении. Максимальной планкой станет значение, установленное в КоАП РФ (1,5 тыс. руб. для легковых авто), заявил представлявший поправки замглавы Минтранса Дмитрий Зверев. Ведомство уже разрабатывает для регионов модельные законы, где и запишут предел. На региональный уровень перенесут и другие федеральные правила: штраф, к примеру, будет отменяться при оплате долга за проезд в течение 20 дней (субъекту федерации разрешат этот срок увеличивать).

По данным Минтранса, в 2022 году было вынесено штрафов за неоплату проезда на 1,94 млрд руб., но постановления на сумму 500 млн руб. отменили после оплаты долга.

В целом власти готовятся к развитию сети региональных «платников», рассказал господин Зверев. Их общая протяженность сегодня 260 км (для сравнения: федеральных платных дорог более 2 тыс. км). Среди функционирующих — Московский скоростной диаметр, платные участки Псковской области, мост через Каму в Удмуртии.

Среди строящихся — Северный дублер Кутузовского проспекта, Мытищинская хорда (Виноградово—Болтино—Тарасовка), Южно-Лыткаринская автодорога. Дмитрий Зверев назвал еще семь крупных региональных проектов, включая платный мост через Обь в Новосибирске, дорогу Алексеевское—Альметьевск в Татарстане, восточный выезд из Уфы, магистраль Пермь—Березники, Витебскую развязку в Санкт-Петербурге.

Депутат Алексей Куринный (КПРФ) напомнил, что пользователям федеральных дорог сегодня приходят СМС-сообщения и уведомления на почту о проезде на платном участке. «В модельных законах что-то такое будет? Предупреждения обязательно нужны. Не все знают, какие дороги платные, какие бесплатные, и часто путаются. Возникает риск, что водители необоснованно будут подпадать под эти штрафы»,— беспокоился депутат. Дмитрий Зверев в ответ заверил, что все технологии по предупреждению граждан уже «отработаны», необходимые «рекомендации» для регионов (в том числе по установке знаков и предупреждений) направлены.

В столичном дептрансе ранее заявляли о поддержке поправок. Инициатива также поддержана Московской областью, Татарстаном и другими регионами.

Хорошо, что для функционирования систем контроля на региональных объектах создаются единые «рамочные условия», говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Размер санкций за неоплаченный проезд важен только для дорог, где применяется (или будет) система freeflow, когда машины не останавливаются перед шлагбаумами, а деньги списываются на ходу, обращает внимание научный директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.

«Трафик на региональных объектах сравнительно небольшой, классические пункты взимания платы со шлагбаумами с движением нормально справляются,— поясняет господин Блинкин.— Поэтому я не думаю, что владельцы таких дорог станут массово разворачивать freeflow без лишней необходимости. Особенно на платных мостах. Более того, отказ от шлагбаумов создает дополнительный риск того, что часть автомобилистов будут проезжать бесплатно. Такой риск приходится закладывать в финансовой модели».

Иван Буранов