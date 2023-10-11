Переходный пешеход

Новые требования к безопасности пешеходов станут обязательными для дорожников и организаторов движения, выяснил “Ъ”. Речь идет о профильном ГОСТе, который определяет среди прочего, в каких пределах ограничивать скорость транспортных средств перед нерегулируемыми переходами, как настраивать светофоры в пешеходной фазе, где ставить дополнительные дорожные камеры и как наладить конфликтное регулирование одновременного движения пешеходов и поворачивающих авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый ГОСТ позволит наладить конфликтное регулирование одновременного движения пешеходов и автомобилей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Новый ГОСТ позволит наладить конфликтное регулирование одновременного движения пешеходов и автомобилей

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ГОСТ Р 70716-2023 с требованиями к нормам безопасности движения пешеходов разрабатывался Российским дорожным научно-исследовательским институтом (РосдорНИИ) в 2021–2022 годах и вступил в силу 1 мая 2023 года. В стандарте описываются сценарии действий по сокращению числа ДТП с участием пешеходов. К примеру, там указаны лимиты ограничения скорости перед нерегулируемыми переходами: 20 км/ч — в жилых зонах, 30 км/ч — на улицах и дорогах местного значения и т. д. В стандарте приводится формула расчета интервала включения разрешающего сигнала светофора для пешеходов, указаны типовой вид и расположение кнопок вызова зеленого сигнала светофора. ГОСТ содержит также рекомендацию ставить автоматические камеры фиксации нарушений в местах, где есть «повышенный» риск возникновения ДТП с пешеходами. Тут можно найти и инструкцию по организации конфликтного регулирования (одновременное движение пешеходов и поворачивающих авто в одной фазе светофора).

Сейчас стандарт носит рекомендательный характер, но в перспективе его требования станут обязательными для исполнения. Это планируется сделать внесением правок в распоряжение правительства 2438-р, сообщили “Ъ” в МВД. В приказе перечислены обязательные к соблюдению стандарты в области безопасности движения. Туда и внесут отдельные положения ГОСТа (они еще обсуждаются). В полиции пояснили, что это позволит повысить уровень безопасности движения при проезде пешеходных переходов: «Основной задачей является сохранение жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, которая решается в том числе с помощью применения новых способов обустройства дорог и организации движения».

По данным ГИБДД, за восемь месяцев 2023 года в РФ произошло 20,8 тыс. ДТП, в результате которых пострадали пешеходы (+0,3% к аналогичному периоду прошлого года). Больше всего таких происшествий зафиксировано в Москве (1,6 тыс.), Краснодарском крае (966) и Санкт-Петербурге (935).

Обязательными следует сделать нормы, касающиеся выбора мест размещения переходов, устройства тротуаров и пешеходных дорожек, устройства и оборудования островков безопасности, обеспечения безопасности пешеходов в жилых зонах и дворах, считают в РосдорНИИ.

В правительственное распоряжение также следует включить нормы, регулирующие режимы работы табло вызова пешеходной фазы и правила совмещения искусственных неровностей с наземными пешеходными переходами, считают в институте.

«Практическая реализация вышеуказанных требований позволит снизить число пострадавших среди самой незащищенной группы участников дорожного движения»,— считают в РосдорНИИ.

Независимые эксперты к идее ГИБДД отнеслись настороженно: сам стандарт вызывает массу вопросов, а какие его нормы будут обязательными — непонятно. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов приводит в пример описанные в ГОСТе правила, разрешающие делать на трассах нерегулируемые переходы в зависимости от интенсивности движения авто и ограничений скорости (к примеру, на трехполосной дороге с трафиком более 15 тыс. авто в сутки такой переход допускается, а на четырехполосной с такой же интенсивностью — уже нельзя). При этом количество проходящих через переход пешеходов не учитывается, говорит господин Соколов, также не принимается во внимание, что большая часть водителей превышает установленный лимит на 20 км/ч (из-за «нештрафуемого порога»).

Эксперт обращает внимание и на «полезные» нормы стандарта, которые можно сделать обязательными, например, правила применения приподнятых пешеходных переходов и методы улучшения видимости островков безопасности.

Ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Дмитрий Попов, наоборот, считает приподнятые переходы неэффективным средством: автомобили должны тормозить до «зебры», а не на ней.

В МВД лишь отметили, что пока собирают «обоснованные» замечания и предложения. Конкретных сроков разработки ведомство не назвало.

Иван Буранов