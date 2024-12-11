Чем занимается ЦОДД Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был создан в соответствии с постановлением правительства Москвы от 7 декабря 1999 года. Является подведомственной организацией департамента транспорта правительства Москвы. В ЦОДД работает около 3 тыс. сотрудников, с 2019 года центр возглавляет Михаил Кизлык.

На учреждение возложены задачи по планированию, подготовке, координации и организации улично-дорожной сети, разработке стратегии и предложений по внедрению систем организации и управления дорожным движением, контролю за их эксплуатацией, проектированию организации и управления дорожным движением, его исследованию и анализу.

В 2005 году на ЦОДД были возложены функции по содержанию, эксплуатации, ремонту и установке технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения, разметка, светофоры и так далее).

Центр также отвечает за фиксацию нарушений с помощью камер и анализ данных о движении и аварийности в Москве. В городе установлено более 3,8 тыс. стационарных и мобильных дорожных камер, в том числе более 500 комплексов камер, способных зафиксировать водителя с телефоном за рулем.

В 2023 году, согласно отчету ЦОДД, в столице было обустроено 330 пешеходных переходов, введено почти 25,99 км выделенных полос, организовано 89 дополнительных полос движения, обустроено свыше 11 тыс. парковочных мест и 121 место для электромобилей.

Согласно данным столичного департамента транспорта, с момента учреждения ЦОДД количество погибших в авариях на дорогах сократилось в 5,5 раза, а Москва благодаря деятельности центра вошла в топ-3 самых безопасных субъектов России.