Дорожникам указали на ямы и выбоины

На российских дорогах и улицах до сих пор типичной является ситуация, когда свежеуложенный в рамках планового ремонта асфальт вскрывается и укладывается вновь уже для ремонта коммуникаций. Эксперты «Народного фронта» (НФ) проанализировали нарушения в ходе реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Активисты указывают на использование некачественной плитки и бордюрного камня, которые разваливаются через два месяца после укладки, а также на ошибки проектирования, которые приводили к перекрытию подъездов к жилым домам. Информацию об этом НФ планирует включить в итоговый доклад президенту по реализации нацпроектов. Росавтодор также фиксирует жалобы граждан на нарушения, говорят в ведомстве, но отвечают за устранение дефектов региональные власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Народный фронт» пожалуется президенту на тех, кто не бережет дороги

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Народный фронт» пожалуется президенту на тех, кто не бережет дороги

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), напомним, с 2019 года ремонтируются и строятся новые региональные дороги. На эти цели в 2023 году выделено 196 млрд руб. федеральных средств и 353 млрд руб. из бюджетов субъектов РФ. К концу 2024 года должно быть отремонтировано 50% региональной сети вне населенных пунктов (по факту сейчас уже 50,1%) и 85% дорог городских агломераций (сейчас уже более 80%).

Эксперты региональных отделений «Народного фронта» (НФ) в ходе мониторинга объектов исследовали 1,12 тыс. участков, рассказали “Ъ” в организации. Собранные данные планируется включить в доклад, который НФ направит в декабре главе государства. «Правительством выделяются достаточные ресурсы, но на местах необходимо усиливать контроль, избегать излишних трат, связанных с недостатком планирования и контроля»,— говорят в НФ.

В качестве типичного примера эксперты приводят ситуацию в Чите, где летом 2022 года отремонтировали за 56,1 млн руб. улицу Коханского, но через год, летом 2023-го, дорогу вскрыли энергетики для строительства больницы. «Оба ремонта являются запланированными, но абсолютно нелогичны в последовательности, таких примеров выявлено немало,— пояснила “Ъ” руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.— Рассинхронизация работ приводит к тому, что качество восстановленной дороги может значительно проигрывать первоначальному».

Нужно также усилить контроль и за качеством используемых для дорожных работ материалов, говорят в НФ.

Этот вывод проиллюстрирован ситуацией в Астрахани, где в апреле 2023 года начался ремонт участка на улице Бабаевского за 82,4 млн руб. В сентябре в ходе мониторинга активисты «Народного фронта» выяснили, что уложенный в ходе ремонта бордюрный камень не выдержал двух месяцев эксплуатации и начал крошиться. Местами бордюр завалился, а тротуарная плитка провалилась на глубину до 5 см. Похожая картина в Бийске (Алтайский край): там в 2021 году был проведен ремонт участка Складского переулка, а к сентябрю 2023 года уже выявлены провалы и просадки асфальта.

Инцидент в Иркутске, где в 2022 году за 160 млн руб. ремонтировали улицу Шевцова, свидетельствует об ошибках в проектировании, продолжают активисты: «Из-за этого талые воды подмыли пешеходные дорожки и соседние дома». В сентябре 2023 года активисты НФ при проверке той же улицы обнаружили рассыпающийся в руках асфальт, ямы, выбоины. В ходе строительства дороги по улице Новая в поселке Зареченский (Орловская область) весной 2023 года дорожники установили бордюр, который перекрыл подъезды к частным домам. В НФ говорят, что это произошло из-за отсутствия проекта благоустройства дороги.

«Нередко ремонт проводится с нарушением технологии укладки асфальта, в результате вода после ливня и снегопада скапливается посреди проезжей части,— добавляет эксперт НФ Катерина Соловьева.— Еще одна часто встречающаяся проблема — слабое информирование водителей о проведении работ: не хватает предупреждающих знаков (или их не видно), в результате происходят наезды на рабочих, ограждения и технику».

Эксперт также упоминает проблему ливневок и колодцев (оставшихся еще с советских времен), свойственную историческим центрам крупных городов.

«Эти объекты требуют серьезного глубинного ремонта, а не поверхностной укладки асфальта,— поясняет госпожа Соловьева.— Асфальт все равно "уплывает" через год-два из-за просадки».

Нарушения, о которых говорит НФ, научный руководитель института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин назвал «регулярными», но уточнил, что в последние годы их стало меньше. Типичным примером он считает отсутствие координации, когда, к примеру, работы в рамках БКД и деятельность по перекладке коммуникаций происходят вразнобой. «Это даже не региональный уровень, а городской или муниципальный, на федеральном уровне такое отследить сложно»,— считает господин Блинкин. Есть также случаи «откровенной халтуры», добавляет он, когда подрядчик использует дешевые строительные материалы, например, в земполотне (нижний слой дороги) применяет известняк вместо щебня гранитных пород. «Когда такой объект сдают, все выглядит добротно, но после первой же зимы на таких дорогах появляется колея»,— поясняет эксперт.

На реализацию объектов, которые проверял НФ, федеральных денег не выделялось, поэтому Росавтодор их проверку не проводил, пояснили “Ъ” в Федеральном дорожном агентстве (ФДА).

За контроль отвечают регионы: если выявлены дефекты, подрядчики обязаны их устранить за свой счет. «Отличительной чертой нацпроекта является его открытость для населения,— отметили в ведомстве.— Для того чтобы обеспечить дополнительный контроль за качеством работ, создана система учета общественного мнения. Активисты могут не просто следить за ходом работ, но и высказывать свои пожелания и замечания с помощью разных каналов связи, включая сайт нацпроекта, соцсети, проект "Карта убитых дорог"». С 2019 года, по данным ФДА, от жителей поступило более 33 тыс. обращений, все они были направлены в региональные офисы для рассмотрения и «принятия мер». Дороги, которые ремонтируются и строятся с использованием федеральных денег, Росавтодор проверяет, в том числе инструментальным способом.

Иван Буранов