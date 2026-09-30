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Дорожные камеры готовы подключиться

Когда система видеофиксации будет проверять наличие ОСАГО

Страховщики готовы проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер. Но вряд ли нарушители начнут получать штрафы с 1 октября, рассказали “Ъ FM” в Российском союзе автостраховщиков. Сейчас доля автовладельцев, которые не оформляют автогражданку, составляет 7-10%.

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

При покупке полис данные об этом появятся в системе сразу же, пояснил начальник управления методологии страхования РСА Андрей Споров:

«Мы целимся в 1 октября как в срок для доработки всего, что необходимо для запуска проекта. Будет ли это именно этот день или чуть позже, сейчас говорить преждевременно. Но если даже МВД к 1 октября доработает свои информационные системы, может быть, какое-то определенное время понадобится для их тестирования, наладки и запуска.

Тем не менее мы рассчитываем, что в ближайшее время действительно сможем говорить о том, что проект запустился. Полнота данных, по нашей оценке, находится на очень хорошем уровне. Я напомню, что у нас почти 100% договоров, а конкретно 99,7%, попадают в базу данных немедленно при их заключении. Ведь в основном подавляющее большинство договоров заключается с использованием электронных каналов продаж. Поэтому мы и смотрим с оптимизмом на эти проверки и понимаем, что там не должно быть каких-то значимых шероховатостей».

Тушинские светофоры возьмутся за ум

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев раскритиковал закон об использовании дорожных камер для проверки ОСАГО, назвав его принятие преждевременным. Он отмечал, что в базах слишком много нестыковок и, если начать штрафовать водителей, существует риск «негативного общественного резонанса».

Правоохранители могут вернуться к идее рассылки нарушителям уведомлений на «Госуслугах» без назначения штрафа в экспериментальном режиме, не исключает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Я могу сказать совершенно авторитетно, что МВД действительно этот процесс притормаживает. Ведь идеальной интеграции базы страховщиков и ведомства, по всей видимости, так и не случилось. На мой взгляд, с одной стороны, эта история правильная.

В России до 25% людей не покупают полис, по некоторым регионам точечно эта цифра доходит уже до 50%.

А с другой стороны, пока корректно эта база не будет работать, нельзя и подвергать риску автолюбителей. От страховщиков мы это заявление получили, а официальное заявление от МВД не слышали. Что касается режима с уведомлениями без штрафов, он, безусловно, может заработать. Все-таки это каким-то образом станет приучать людей, и появится уже такая страшилка в хорошем смысле».

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Штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 руб. За повторное нарушение в течение года — от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб. По новому закону выписывать взыскание чаще одного раза в день за это нельзя. Сейчас дорожные камеры способны выявлять до 50 видов нарушений. И информировать автовладельцев о новых составах, за которые штраф придет автоматически, никто не обязан, подчеркнул автоюрист Лев Воропаев:

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«Согласно действующему законодательству, никто не обязан информировать о том, что вводятся какие-либо новые ограничения и камеры будут фиксировать новые правонарушения. Сам факт того, что не было публикаций в СМИ об этом, не является основанием для отмены постановления о штрафе. Но, как правило, МВД такую информацию публикует. В ведомстве заявляли, что не раньше ноября они эту функцию запустят с помощью камер автоматической фотовидеофиксации, и то без гарантий. Ждем».

В августе средняя стоимость полиса ОСАГО составила 7,3 тыс. руб., прибавив за год 8%.

Юлия Савина

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