Минтранс намерен отремонтировать 1,8 тыс. км дорог в Новороссии в 2025 году

В 2024 году в Новороссии было отремонтировано 200 км дорог, заявил глава Минтранса Роман Старовойт. По его словам, на этот год запланирован ремонт 1,8 тыс. км дорог.

Глава Минтранса заверил, что строительство в регионе идет по плану. «Отрадно видеть, что мы идем в графике, потому что таких объемов местные никогда не видели»,— сказал министр в эфире «Соловьев Live» (цитата по ТАСС).

В апреле правительство утвердило план дорожной деятельности до 2030 года, в рамках которого будет выделено более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры страны. В частности, регионам выделят 2,4 трлн руб. Из этой суммы 1,8 трлн руб. будет направлено на ремонт и приведение в нормативное состояние 60% региональной и межмуниципальной дорожной сети.

Подробности — в материале «Ъ» «Магистралям добавили триллионов».