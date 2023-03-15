Аварийность связали с отсутствием ям

Обновление асфальтового покрытия на российских дорогах нередко становится причиной роста смертности в ДТП, заявили в Счетной палате. Новое покрытие провоцирует водителей на быструю езду, объясняют аудиторы, а необходимые для безопасности движения барьерные ограждения, освещение и разметка появляются позже. Об этой проблеме ранее заявляли в ГИБДД на фоне реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочие выполняют ремонтные работы на автомобильной дороге

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Рабочие выполняют ремонтные работы на автомобильной дороге

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Ситуация с ремонтом дорог обсуждалась в среду, 15 марта, в рамках заседания комитета Госдумы по транспорту с участием главы Минтранса Виталия Савельева. В 2022 году, по словам господина Савельева, было отремонтировано 26,8 тыс. км (+6% к 2021 году) федеральных и региональных дорог и 1,6 тыс. км (+15%) дорог построено. Представители Счетной палаты (СП), которых также пригласили принять участие в мероприятии, выступили с критикой. «Там, где дороги приведены в отличное состояние, где прошел ремонт и капремонт, увеличивается смертность,— предупредил аудитор Валерий Богомолов.— Люди начинают ехать быстрее, а дополнительное освещение, разметка и предупреждения устанавливаются не сразу». Он выразил надежду, что замечания СП будут учтены в дальнейшей работе.

Статистики, подтверждающей это заявление, господин Богомолов не привел. Счетная палата дополнительных материалов “Ъ” предоставить не смогла. Данные ГИБДД слова аудитора не подтверждают: в 2022 году смертность на федеральных трассах упала на 8,3%, на дорогах регионального и межмуниципального значения — на 1,4%. При этом есть ряд регионов, где число погибших на региональной сети выросло (например, Липецкая область, Якутия, Республика Хакасия). Основная часть российских дорог, напомним, ремонтируется с 2018 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), который будет выполняться до 2030 года. Более 50% региональных трасс, по данным Счетной палаты, уже соответствуют установленным нормативам.

О проблеме высокой смертности после ремонта власти говорят не впервые. Во многих проектах по ремонту участков дорог не хватает мероприятий по безопасности движения (установки мачт освещения, разделительных барьеров, пешеходных переходов и т. д.), рассказывал в октябре 2022 года глава ГИБДД Михаил Черников.

«Это неправильно,— подчеркнул он.— Чем ровнее дорога, тем выше тяжесть последствий». Глава Госавтоинспекции призывал законодательно закрепить перечень обязательных работ, которые должны проходить вместе с заменой покрытия. В 2018 году Минтранс выпустил методические рекомендации по «направлению денежных средств на мероприятия по обеспечению БДД». В этом документе говорится, что деньги от собираемых штрафов должны направляться на светофоры, разметку, тротуары, но обязательным он не является.

Снижение смертности является одной из «приоритетных» задач нацпроекта БКД, заверили “Ъ” в пресс-службе Росавтодора, для этого предусмотрены различные меры по «обустройству элементов дорожной инфраструктуры». В 2022 году, в частности, на объектах БКД установили более 195 тыс. дорожных знаков, 2,3 тыс. светофоров, обустроили 1,5 млн погонных метров тротуаров. В 49 агломерациях, рассказали в Росавтодоре, внедрялись интеллектуальные транспортные системы (включающие системы синхронизации светофоров, камеры ГИБДД и т. д.). Агентство в пример приводит Сахалинскую область, где после установки новых знаков, светофоров, разметки и камер на региональных дорогах за год смертность снизилась на 16%, а также Чечню, где аналогичный показатель уменьшился на 39%.

Обозначенная СП проблема существует с момента, когда нацпроект БКД только стартовал, подтверждает координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев. «Для многих глав муниципалитетов главным было устранить ямы и сделать ровную дорогу, об остальном не думали,— говорит он.— В результате проезжая часть зачастую представляла собой взлетно-посадочную полосу, иногда даже без разметки. Неудивительно, что увеличение скорости приводило к авариям». Были случаи, когда на объектах БКД наносили разметку, добавляет Александр Васильев, но она быстро стиралась либо не была видна в темноте. «Местным чиновникам было важно, сколько метров закрашено разметкой, а не ее свойства»,— пояснил “Ъ” эксперт.

«Дороги с интенсивным движением надо реконструировать комплексно — не просто менять асфальт, а расширять, устанавливать как минимум барьерное ограждение,— добавляет координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Но у нас KPI по БКД простой — квадратные метры асфальта».

Ранее Счетная палата заявляла о проблемах и с качеством дорожного ремонта. В 2022 году аудиторы брали пробы асфальтобетонного покрытия на 50 участках дорог и улиц, отремонтированных в 2019–2021 годах в Кировской, Смоленской и Ярославской областях: 19 взятых кернов не соответствовали требованиям, в том числе по содержанию в асфальте «воздушных пустот и водонасыщению», говорили в СП. «Три пробы асфальтобетона, полученные на участках ремонтов 2019–2020 годов автодорог регионального значения Смоленской области, в процессе испытания при высушивании до постоянной массы рассыпались»,— рассказали “Ъ” в Счетной палате.

Иван Буранов