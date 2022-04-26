Деньги позвали в дорогу

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Новый экономический кризис, вызванный военными действиями РФ на Украине, в ближайшие месяцы может коснуться рынка инфраструктурного строительства, получившего от правительства дополнительно 120 млрд руб. Хотя в январе—марте освоение средств по двум основным дорожным нацпроектам было выше, чем в прошлом году, но по итогам 2022 года объем оплаченных госзаказов окажется меньше из-за нежелания подрядчиков участвовать в конкурсах, ожидают в InfraOne Research. Причина — в серьезных проблемах с логистикой, невозможности заменить некоторые виды импортной техники и росте цен на стройматериалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось исследование InfraOne Research, где говорится, что в январе—марте 2022 года темпы освоения бюджета по нацпроектам «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (КП) и «Безопасные качественные дороги» (БКД) выросли до 79,2 млрд руб. и 43,6 млрд руб. Это 25,9% и 13,6% от годового объема выделенных средств соответственно.

КП и БКД — два из 13 нацпроектов, принятых в 2018 году для реализации майских указов Владимира Путина. КП направлен на развитие в отраслях транспортной и энергетической сфер, БКД — преимущественно в области автодорожного строительства.

«Пока экономическая блокада России не повлияла на динамику исполнения федерального бюджета в разрезе инфраструктурных нацпроектов»,— отмечает руководитель InfraOne Research Александра Галактионова. Дорожное строительство приоритетно для правительства: из резервного фонда РФ на него дополнительно выделено 120 млрд руб., отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

На этом фоне правительство попытается воспользоваться снижением объемов частных инвестиций в промышленное строительство и, как следствие, высвобождением мощностей подрядных организаций, считает гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев. Сами подрядчики, продолжает он, тоже будут пытаться «пережить кризис на госзаказах».

Однако аналитики InfraOne Research полагают, что во втором квартале темпы освоения денег на КП и БКД могут просесть из-за падения количества заключаемых госконтрактов. Проблема несостоявшихся госзакупок уже стала заметна и в других секторах строительства: из-за отсутствия заявок от подрядчиков под угрозой срыва программа по капитальному ремонту школ, запущенная в этом году, говорил ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко (см. “Ъ” от 8 апреля). В правительстве, аппарате курирующего стройиндустрию вице-премьера Марата Хуснуллина, Минтрансе и Минстрое на запросы “Ъ” не ответили.

Подрядчики с осторожностью выходят на конкурсы из-за значительного подорожания логистических услуг, а импортная техника зачастую не имеет аналогов на российском рынке, отмечают в межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия». Учитывая высокую стоимость заемных средств, желающих выходить на рынок дорожного строительства среди небольших компаний будет немного, соглашается Хусейн Плиев.

Для строителей сохраняются риски повышения цен на материалы, добавляет Михаил Бурмистров. По данным Росстата, только в марте 2022 года стройматериалы выросли в цене на 10%. Чаще всего договоры с государством заключаются по твердой цене, и рост стоимости строительства ложится на подрядчика, уточняет Хусейн Плиев. По мнению Михаила Бурмистрова, это может быть нивелировано принятым правительством решением увеличить авансы по госзакупкам с 30% до 90%, но для контрактов на сумму более 600 млн руб. предел предоплаты остается на уровне 70%.

Александра Галактионова считает, что из-за кризиса правительство в ближайшее время пересмотрит параметры реализации и сроки запуска многих инфраструктурных проектов и сократит планы финансирования на 2022 год. Михаил Бурмистров согласен, что в КП есть проекты, которые целесообразно отложить, но он ожидает более высокий уровень исполнения по нацпроекту в апреле—июне 2022 года, чем во время кризиса 2020 года.

Дарья Андрианова