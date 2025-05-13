ГИБДД позаботится о здоровье водителей

Госдума готовится принять правительственный законопроект, расширяющий права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав. Процедура будет применяться при обнаружении противопоказаний к вождению (например, при ухудшении зрения) во время медосмотра или диспансеризации. В этом случае автомобилиста направят на повторную проверку к врачу-специалисту, который поставит окончательный диагноз. Медицинские справки, которые выдают водительские комиссии, переведут в электронный вид: их больше не надо будет предъявлять в ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

13 мая на заседании думского комитета по транспорту обсуждался законопроект, вносящий поправки в федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных». Изменения были подготовлены правительством в рамках президентского поручения еще в 2022 году, приняты в первом чтении и с тех пор находились без движения.

Ключевое нововведение — расширение возможностей ГИБДД аннулировать уже выданные водительские удостоверения. Сейчас, напомним, здоровье у водителей проверяется раз в десять лет при прохождении медкомиссии и выдаче медсправки. За этот период автомобилист может получить заболевание, несовместимое с вождением, отмечают в МВД.

В связи с этим законопроект вводит новую процедуру.

Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, гражданин будет направлен на внеочередное обследование.

Если болезнь подтверждается, данные заносятся в базу данных Минздрава, сведения автоматически передаются в ГИБДД, права аннулируются.

Неявка на назначенную врачом внеочередную проверку также приведет к аннулированию удостоверения.

Если гражданин снова сядет за руль, он будет привлечен по ст. 12.7 КоАП за управление авто без прав: штраф — 5–15 тыс. руб., машина в таком случае отправится на штрафстоянку.

Сама водительская медсправка переводится в электронный вид. Водительские медкомиссии подключат к единой базе Минздрава, куда будут передавать данные обо всех проверках граждан. ГИБДД через эту базу будет самостоятельно проверять, годен ли водитель к управлению транспортным средством или нет (данные о болезнях и диагнозах в полицию передавать не будут). Таким образом, с граждан снимут обязанность предъявлять справку при получении прав.

Открытых данных о том, сколько водителей не получили права (или не смогли их обменять) из-за выявленных на медкомиссиях противопоказаний, не публикуется. При этом периодически удостоверения отзываются через суды после точечных проверок прокуратуры. За пять лет, по данным думского комитета по транспорту, по этой схеме было отозвано около 100 тыс. водительских документов.

Ко второму чтению законопроект дополнили поправками, которые внес первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев (ЕР). Уточнено, что на повторное медицинское освидетельствование автомобилисту дадут три месяца. Все это время за ним сохраняется право водить автомобиль. Пройти проверку можно будет только в медорганизации, имеющей лицензию.

Законопроект также дополнен нормой, позволяющей автомобилисту восстановить право управления автомобилем (и вернуть аннулированное удостоверение) после лечения.

Это можно будет сделать после медкомиссии и проверки на предмет противопоказаний к вождению. Уточнена и предполагаемая дата вступления в силу поправок — 1 марта 2026 года. В такой редакции комитет рекомендовал Госдуме принять поправки ко второму чтению.

Иван Буранов