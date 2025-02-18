Дороги нам штрафы за дороги

Несоблюдение требований по содержанию дорог и отсутствие необходимого ремонта должно караться штрафами до 600 тыс. руб., а в случае аварий по вине дорожников с ущербом здоровью автомобилистов — до 1 млн руб. Об этом говорится в законопроекте, принятом в первом чтении Госдумой. Его авторы поясняют необходимость поправок ростом числа ДТП с погибшими, выделяя несвоевременный ремонт как одну из причин аварий. В правительстве РФ такой связи не видят, но законопроект концептуально поддерживают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Госдуме предлагают наказывать за ненадлежащее содержание автодорог штрафами до 1 млн руб

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Госдуме предлагают наказывать за ненадлежащее содержание автодорог штрафами до 1 млн руб

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ в июле 2024 года внесла в Госдуму группа из 13 депутатов и сенаторов от ЛДПР, включая лидера думской фракции Леонида Слуцкого. Они предлагают внести правку в статью 12.34 кодекса, где говорится о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и ремонте дорог. Сейчас по этой статье предусмотрены штрафы в размере 20–30 тыс. руб. для должностных лиц и 200–300 тыс. для юрлиц, а при нанесении легкого и среднего ущерба здоровью потерпевших (в случаях, если из-за несделанного или некачественного ремонта произошло ДТП) — до 500 тыс. руб.

Депутаты предлагают поднять вилку штрафов для должностных лиц до 40–50 тыс. руб., для юрлиц — до 400–600 тыс. руб. Ущерб здоровью автомобилистов должен, по их мнению, наказываться санкциями в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.

В пояснительной записке к поправкам говорится, что штрафы не пересматривались с 2017 года и их нужно ужесточить из-за роста аварийности. Депутаты ссылаются на данные ГИБДД за девять месяцев 2023 года, однако ведомство на днях опубликовало отчет за весь 2024 год (см. инфографику).

Парламентарии говорят о «множестве причин», влияющих на рост числа аварий. Но депутаты выделяют несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание дорог как одну из таких причин, ссылаясь, например, на данные управления МВД по Владимирской области. В частности, на заявление начальника этого управления Валерия Медведева в марте 2024 года о том, что на федеральной трассе М-7 происходит 62% аварий региона, «в том числе из-за плохого качества дороги».

Один из авторов проекта депутат Сергей Леонов (ЛДПР) заявил 18 февраля, выступая в Госдуме, что сам попал в аварию на трассе М-1 из-за срезанного асфальта и отсутствия дорожного знака.

«Машину занесло, я в кювете»,— сообщил парламентарий, уточнив, что отвечать за это должны дорожные службы.

В правительстве РФ, впрочем, в аргументации депутатов сомневаются. В отзыве Белого дома на проект сказано, что ужесточение штрафов в этой сфере должно основываться на результатах анализов статистики и правоприменительной практики, а в материалах законопроекта «недостаточно информации для обоснования необходимости принятия предлагаемых изменений». При этом концептуально в Белом доме против поправок не возражают, требуя их доработки.

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В ходе обсуждения поправок в Госдуме депутат Ольга Алимова (КПРФ) поинтересовалась динамикой ДТП, предположив, что число аварий должно, наоборот, снижаться на фоне «огромного количества» ремонтных работ на дорогах. Ее коллега Михаил Шеремет (ЕР) не понял причин ДТП на трассе М-7 «Волга», упомянутой в пояснительной записке. «Может, причины в камерах видеофиксации, которые стоят после знака, резко ограничивающего скорость?» — предположил он. А Ренат Сулейманов (КПРФ) и вовсе счел поправки «видимостью борьбы» за безопасность движения на фоне того, что в России лишь половина региональной сети дорог «соответствуют нормативным требованиям», а в некоторых райцентрах вообще нет асфальта.

Сергей Леонов сказал на это, что статистика ДТП есть «в открытом доступе», с камерами «тоже надо наводить порядок» и привел аргумент о «вопиющих случаях» халатности дорожников, иногда забывающих ставить предупреждающие знаки. Заодно содокладчик отверг рассуждение Андрея Альшевских (ЕР) о повышении коррупционных рисков с принятием поправок, заверив, что штрафы «как минимум будут стимулирующим инструментом», в том числе и для глав районов, не обеспечивающих расчистку дорог от снега. Содокладчик, член комитета Госдумы по госстроительству Александр Тетердинко (ЕР) призвал депутатов пока не обсуждать размер штрафов, пообещав пересмотреть их размер ко второму чтению. Законопроект принят в первом чтении, на поправки отводится месяц.

Координатор проекта «Карта убитых дорог», экс-депутат Госдумы Александр Васильев считает, что поправки вряд ли «позволят кардинально улучшить состояние дорог», видя проблему в схемах финансирования строительства и содержания дорог, а также в существующих нормативах.

«Правоприменительная практика складывается так, что во всех протоколах в ДТП будет виноват водитель. Дорожные условия могут быть сопутствующим фактором, а не их первопричиной»,— рассуждает эксперт.

Примечательно, что в 2024 году, по данным сервиса «Контур.Закупки», бюджетные организации снизили расходы на содержание автодорог. В частности, в прошлом году было проведено закупок в этой сфере на 521 млрд руб., а в 2023 году — на 605 млрд руб. Аналитик «Контур.Закупок» Василий Данильчик связывает это с «перераспределением средств на более мелкие проекты и усилением контроля над расходами».

Александр Воронов, Иван Буранов