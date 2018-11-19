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27 июня, четверг
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Краснодар. Кубань, Адыгея
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16:21
ЕС продлил санкции против России
16:56
Транспортных полицейских в Краснодаре обвиняют в фальсификации уголовного дела
16:35
Дмитрий Медведев возглавил управление контроля и протокола администрации Краснодара
16:18
В Сочи задержали принятого за воскресшего Сергея Цапка мужчину
15:58
Краснодарскому лжехирургу Алене Верди продлили арест до конца июля
15:17
Краснодарский край опустился с 43 до 29 строки по уровню криминогенности
14:30
На Кубани федеральные гранты получили пять детских садов
13:47
На Кубани насчитали 52 тыс. доноров
12:33
С начала 2019 года в дорожных авариях в Краснодаре погибло 45 человек
12:08
Хозяйка гостиницы «Бестужевъ» в Краснодаре угрожала убить арбитражного судью
11:50
Мэрия Краснодара проверит ценность аварийных домов в центре города
11:33
На реализацию госпрограмм на Кубани дополнительно выделили 3,8 млрд рублей
11:26
Количество выданных потребкредитов на Кубани сократилось на 6,3%
10:43
На развитие виноградных питомников на Кубани выделено 100 млн рублей
10:08
Шесть футболистов «Краснодара» вошли в список лучших игроков минувшего сезона РПЛ
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Оператор успешно отразил кибератаки во время проведения «Прямой линии с Владимиром Путиным»
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(обновлено: 27.06.2019)
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Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам
Финансовая грамотность для школьников: лайфхаки от Сбербанка
«Клуб добрых дел» Сбербанка собрал 7,5 миллиона рублей в помощь детям
Сбербанк отметил Международный день клиента
Готов ли юг к переходу на эскроу-счета
На юге России стартовали «Уроки цифры» для школьников
Сбербанк и ООО «Август» оформили первую сделку покупки квартиры с участием счетов эскроу
Краснодарское отделение Сбербанка и строительная компания Август оформили первую сделку покупки квартиры в рамках системы финансирования строительства с использованием счетов эскроу.
КубГУ с помощью Сбербанка станет первым на Кубани «Цифровым университетом»
Сбербанк запустил мгновенную бесконтактную оплату со смартфона — «Плати-QR»
Бесконтактная оплата со смартфона доступна без NFC, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Для малого бизнеса «Плати-QR» — возможность принимать оплату картой без установки платежного терминала.
Сбербанк обеспечил 1,5 млн. безналичных операций по оплате проезда на Юге
Безналичные проекты Сбербанка могут быть тиражированы на Юге России
400 000 человек по всей России приняли участие в «Бизнес классе» — программе развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google. Среди них — более 42 тысяч жителей юга
В реализации краевой Стратегии-2030 примет участие Сбербанк
Сбербанк подарит Сочи новую детскую площадку
Сбербанк снизил ставки и увеличил срок кредитования по потребительским кредитам
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На Главной городской площади Краснодара
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Как Абрау-Дюрсо открыло курортный сезон – 2019
На набережной озера прошли экстремальные гонки и мастер-классы
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«КарнавалЛето» в Сочи дал старт курортному сезону
25 и 26 мая в олимпийской столице 2,5 тыс. человек прошли шествием от цирка к площади Зимнего театра
Фотогалерея
Прокатиться на болиде
Росгонки провели презентацию новых услуг на сочинском автодроме
Фотогалерея
По горному склону в бикини
В Сочи на курорте «Роза хутор» прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel
Фотогалерея
Проигрыш на чужом поле
«Краснодар» проиграл «Ростову»
Фотогалерея
10 000 бабочек на «Солнечном острове»
Фоторепортаж с благотворительного фестиваля в Краснодаре
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По главной улице на байке
В Краснодаре прошла международная мотовыставка ЮМЭКС 2018
Фотогалерея
Приворотный спорт
10 декабря - Всемирный день футбола
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Кубани нужна площадка для обсуждения проблем ЖКХ
В Краснодаре обсудили самые актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы региона
Море без роуминга
Телеком-операторы ожидают роста нагрузки на сети на черноморском побережье
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Премия
Банк УРАЛСИБ - лауреат премии «Права потребителей и качество обслуживания»
РСПП
В г. Майкоп пройдет заседание Координационного совета отделений РСПП ЮФО.
Афипский НПЗ возобновил работу
В мае текущего года Афипский НПЗ возобновил работу в штатном режиме
Пора в кино!
В Краснодаре пройдет фестиваль австрийского кино
Банк ОТКРЫТИЕ
Банк объявил о новой стратегии позиционирования бренда
Оздорови- тельный комплекс «ДАГОМЫС»
Медицинский центр ОК «ДАГОМЫС» запустил официальный аккаунт в соц. сетях
Ростелеком
Оператор автоматизирует городское хозяйство в г. Шахты…
Выборы
В эффективности прямых выборов мэра усомнились эксперты
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Экономика
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Финансы
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Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия