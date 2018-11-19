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Сбербанк и ООО «Август» оформили первую сделку покупки квартиры с участием счетов эскроу

Краснодарское отделение Сбербанка и строительная компания Август оформили первую сделку покупки квартиры в рамках системы финансирования строительства с использованием счетов эскроу.

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