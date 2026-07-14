Сбер: спрос жителей Кубани на счета в серебре вырос в 2,5 раза

Жители Краснодарского края в январе—мае 2026 года увеличили спрос на обезличенные металлические счета (ОМС) в серебре в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Сбера.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

Всего за пять месяцев текущего года жители региона направили на ОМС более 9 млрд рублей, что в 1,3 раза превышает показатель января—мая 2025 года.

«На золото приходится 83,6% от всего объема. При этом за год спрос на открытие счетов в серебре вырос в 2,5 раза, достигнув объема более 1 млрд рублей. Также жители Краснодарского края проявляют интерес к платине и палладию — спрос на них увеличился в 1,5 и 1,1 раза соответственно»,— отмечает Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка.

По ее оценке, растущая популярность цифровых инструментов среди частных инвесторов обусловлена их удобством и эффективностью. Обезличенные металлические счета дают возможность покупать драгметаллы в любом объеме, проводить операции онлайн, а также избавляют от затрат на физическое хранение слитков.

Обезличенный металлический счет — это аналог банковского вклада, но вместо валюты клиент выбирает драгоценный металл (золото, серебро, платину или палладий). Покупка происходит виртуально, без физического хранения слитков. Доходность счета привязана исключительно к рыночной цене выбранного металла и не зависит от колебаний курсов валют.