На Северном Кавказе квитанции по ЖКХ стали оплачивать онлайн на 60% больше

В первом полугодии 2026 года на Северном Кавказе отмечается высокая динамика в области онлайн-расчетов за ЖКУ наряду с общим увеличением количества таких счетов. По данным Сбера, жители республик Северного Кавказа оплатили с помощью мобильного приложения банка или его веб-версии на 60% больше квитанций, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: Сгенерировано ИИ-помощником Сбера ГигаЧат Бизнес

По доле от общего количества таких платежей на Северном Кавказе с января по июнь республики распределились так: Кабардино-Балкария (34%), Северная Осетия — Алания (14%), Дагестан (13%), Карачаево-Черкесия (11%), Ингушетия (4%) и Чечня (2%). Больше всего счетов по ЖКХ жители Северного Кавказа оплатили онлайн в феврале и марте. За первые 6 месяцев текущего года в среднем ежемесячно в республиках Северного Кавказа оплачивают более 500 тысяч платёжек по ЖКХ.

Столь резкий рост объясняется не только сезонным фактором, но и планомерной цифровизацией финансового сектора региона: жители все чаще отказываются от бумажных квитанций в пользу удобных онлайн-сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Морозов Е.Ю., фото из личного архива

Морозов Е.Ю., фото из личного архива



Евгений Морозов, Управляющий Дагестанским отделением Сбербанка: «В Дагестане количество оплат ЖКХ за первое полугодие увеличилось на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Традиционно большинство жителей региона предпочитают оплачивать счета через банковские сервисы — мобильное приложение банка или его веб-версию. Это объясняется возможностью совершать платежи в любое удобное время, отсутствием необходимости посещать отделения, а также прозрачностью и оперативностью проведения операций. Все чаще клиенты используют сервис "Автоплатеж", который помогает автоматически произвести оплату коммунальных услуг вовремя. Можно сказать, что современные цифровые инструменты становятся неотъемлемой частью быта, делая процесс управления финансами понятным и удобным».