Домклик: доля льготной ипотеки в Краснодарском крае составила 78%

В июне 2026 года российский рынок ипотечного кредитования продемонстрировал впечатляющую динамику. По данным Аналитического центра Домклик, суммарный объем выданных россиянам льготных жилищных кредитов превысил отметку в 250 млрд рублей. Это на 73,8% больше майских показателей и на 52% превышает результаты июня прошлого года.

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Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «По итогам июня 2026 мы наблюдаем уверенный рост спроса как на льготную, так и рыночную ипотеку. После небольшого замедления в мае 2026 года, связанного с праздниками и меньшим количеством рабочих дней, наиболее высокий прирост выдач был зафиксирован по льготным программам, в частности Семейной ипотеке (+88,8% до 221,7 млрд руб.).

В то же время, если посмотреть на состояние рынка год назад, то самое выраженное увеличение выдач отмечено по рыночным программам. Год к году объемы кредитования по базовой ипотеке утроились, составив 94,6 млрд рублей, что подтверждает устойчивый интерес заемщиков к рыночной ипотеке. В целом начиная с февраля 2026 года выдачи ипотеки по рыночным ставкам не опускались ниже 78 млрд рублей в месяц».

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Распределение объема выданных ипотечных кредитов по программам в июне 2026 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе «Семейная ипотека» относительно общего объема выдач за месяц показана зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» — голубым, «Региональной» — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 0,5%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Семейная ипотека: уверенное лидерство

Главным драйвером рынка остается «Семейная ипотека», которая сохраняет статус абсолютного лидера с долей около 64% от общего объема выдач. В июне по этой программе было оформлено займов на сумму 221,7 млрд руб., что означает рост на 88,8% к маю и на 61,8% к июню 2025 года. Резкий скачок спроса эксперты связывают с высокой активностью заемщиков с детьми, оживлением сделок на первичном рынке, а также ожиданиями изменения условий программы с 1 июля. Однако планы были пересмотрены, и правительство перенесло обсуждение новых параметров (включая возможную дифференциацию ставок в зависимости от количества детей) как минимум на октябрь 2026 года.

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «Доля льготных ипотечных кредитов в Краснодарском крае в июне 2026 года составила 78,2%. Регион привлекает жителей из других частей страны благодаря климату и развитой инфраструктуре. Здесь активно возводят жилые комплексы, что увеличивает предложение на рынке недвижимости. По данным аналитиков Сбера, 73,6% кредитов в Краснодарском крае выдано в рамках семейной ипотеки. Семейная ипотека становится ключевым инструментом для покупки квартиры сразу после переезда и позволяет снизить финансовую нагрузку настолько, что покупка жилья становится сопоставимой по затратам с арендой аналогичной площади».

Рыночная ипотека: адаптация к макроэкономике

Сегмент базовых программ также показал заметный рост. Объемы кредитования достигли 94,6 млрд руб., увеличившись на 9,2% за месяц. Несмотря на то что доля рыночной ипотеки в общей структуре снизилась до 27,4%, в абсолютных значениях это один из лучших результатов за последние два года — выше показатели фиксировались только в апреле (97,6 млрд руб.) и декабре 2025 года (106,4 млрд руб.). Годовой прирост оказался наиболее показательным: спрос вырос более чем в три раза по сравнению с июнем 2025 года (с 31,1 млрд руб.), что говорит об адаптации граждан к текущим экономическим условиям. Наибольший интерес к базовым программам сохраняется в регионах Дальнего Востока (Камчатский край — 43%), Северо-Запада (Мурманская — 40,3% и Новгородская — 38,6% области), а также в субъектах с невысокими темпами строительства: Липецкой (37,9%), Тамбовской (37,1%) и Кемеровской (35,8%) областях. Среди мегаполисов выделяется Москва с показателем 34,8%.

Специализированные государственные программы

Умеренный, но стабильный рост зафиксирован и в нишевых направлениях:

Дальневосточная и Арктическая ипотека (ДВиА): выдачи составили 19,9 млрд руб. (+2,6% к маю и +16,4% к прошлому году). Основной спрос традиционно сосредоточен в Республике Саха (Якутия) — более 70% объема, а также в Сахалинской (67,6%), Архангельской (64,8%) областях и Забайкальском крае (64,2%).

ИТ-ипотека: банки выдали 5,06 млрд руб., улучшив майские показатели на 23,4%, а прошлогодние — на 11,5%. Эти программы продолжают эффективно поддерживать целевые сегменты экономики.

Таким образом, июнь 2026 года подтвердил устойчивое восстановление российского ипотечного рынка, где высокие темпы роста демонстрируют не только субсидируемые государством продукты, но и классические банковские инструменты.