Мэрия Москвы внесла в программу комплексного развития территорий четыре участка на 3,17 га на пересечении 4-ой Магистральной улицы и Магистрального переулка в «Большом Сити», пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Там планируется строительство 100 тыс. кв. м недвижимости, из которых 78,2 тыс. кв. м придется на жилье по программе реновации, а 22,2 тыс. кв. м — на объекты общественного назначения. Сейчас на этих площадках находятся разные административные здания, включая бизнес-центр «На Магистральной» (14 тыс. кв. м) и здание Академии управления и производства.