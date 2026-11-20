Главное на рынке недвижимости к утру 20 ноября
Девелопер «Крестов» стал новым владельцем «Невской мануфактуры»
Группа компаний «КВС», которая занимается реконструкцией бывшего СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге, стала новым владельцем исторического комплекса фабрики «Невская мануфактура», где в 2021 году был крупный пожар, сообщила пресс-служба «КВС». В рамках развития «Невской мануфактуры» планируется объединить восстановление объектов культурного наследия и создание современного жилого квартала бизнес-класса. На бывшей промышленной территории появятся два детских сада и школа, коммерческие пространства, а также объекты транспортной инфраструктуры. Проект предусматривает и создание комфортных общественных пространств.
Мэрия Москвы внесла в программу комплексного развития территорий четыре участка на 3,17 га на пересечении 4-ой Магистральной улицы и Магистрального переулка в «Большом Сити», пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Там планируется строительство 100 тыс. кв. м недвижимости, из которых 78,2 тыс. кв. м придется на жилье по программе реновации, а 22,2 тыс. кв. м — на объекты общественного назначения. Сейчас на этих площадках находятся разные административные здания, включая бизнес-центр «На Магистральной» (14 тыс. кв. м) и здание Академии управления и производства.
Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территории производственной зоны «Соколиная гора» в районе Перово. Реорганизация затронет два участка общей площадью 2,4 га рядом со станцией МЦД «Авиамоторная». На них построят два общественно-деловых комплекса совокупной площадью 76 тыс. кв. м., пишет Telegram-канал «Стройка — и точка». Первый комплекс площадью 60,2 тыс. кв. м. на участке в 1,5 гектара по адресу: шоссе Энтузиастов, вл. 28. Второй общественно-деловой комплекс площадью 15,8 тыс. кв. м разместится на участке в 0,9 га гектара на 2-й улице Энтузиастов, владение 4. Сейчас там находятся складское здание и парковка.
До 2030 года в Санкт-Петербурге планируют открыть около 12 торговых объектов с суммарной арендопригодной площадью около 90 тыс. кв. м. Все заявленные проекты относятся к небольшим форматам — до 20 тыс. кв. м каждый. Новых комплексов масштаба «Галереи» или «Голливуда» в ближайшие годы эксперты не ожидают, пишет «Деловой Петербург».