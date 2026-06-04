Сбер: 259 предпринимателей Адыгеи вернули половину НДС за эквайринг

Сбер в первом квартале 2026 года перечислил более 700 тыс. рублей в качестве компенсации половины налога на добавленную стоимость (НДС) за эквайринг 259 предпринимателям Адыгеи. Участниками программы, запущенной банком для снижения налоговой нагрузки на малый бизнес с годовым оборотом до 20 млн рублей, стали владельцы компаний из всех городов и районов республики, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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Всего, по данным Сбера, на сегодняшний день участниками программы компенсации в России стали 109 тыс. представителей малого бизнеса из 89 регионов.

«Мы рады, что 259 предпринимателей Адыгеи уже оценили программу компенсации НДС. Более 700 тысяч рублей, которые Сбер вернул местному бизнесу за первый квартал,— это реальная помощь малому предпринимательству республики. Наша программа позволяет снизить налоговую нагрузку для компаний с оборотом до 20 млн рублей, и мы видим, как эти средства бизнес направляет на свое развитие»,— отметил Асхад Дышеков, Управляющий Адыгейским отделением Сбербанка.