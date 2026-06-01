В Ставрополе почти 1500 человек приняли участие в СберПрайм Зеленый Марафон

Ежегодный благотворительный праздник «СберПрайм Зеленый Марафон» прошел в 59 городах России. В Ставрополе почти 1500 участников приняли участие в забеге.

Перед стартом благотворительного забега участники и почетные гости высадили кленовую аллею — она посвящена 185-летию банка. «СберПрайм Зеленый Марафон» за годы проведения стал доброй спортивной традицией для многих жителей региона. На дистанции в Ставрополе вышло почти 1500 поклонников здорового образа жизни, среди них: команды коммерческих организаций, родители с детьми, компании друзей.

Роман Чеканов, Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Со временем Зеленый марафон меняется. Проект стартовал в 2012 году и за это время превратился из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. Сейчас это не только спортивное мероприятие, но и семейный, музыкальный, а также благотворительный фестиваль. Все пожертвования будут направлены в некоммерческие организации, которые реализуют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. В этом году Сберу исполняется 185 лет. В честь дня рождения совместно с гостями и деловыми партнерами мы высадили кленовую аллею — наш подарок городу. Зеленый марафон ежегодно объединяет все больше людей».

Самой востребованной стала дистанция 4,2 км — в ней участвовали взрослые и подростки. Для детей от 7 до 13 лет организовали забег на 500 метров. Также участники преодолели 2,1 км скандинавской (северной) ходьбой. Участники не только бежали, но и сдавали нормативы ГТО на площадке, организованной компанией «ЮгСтройИнвест». Крупный южный застройщик ежегодно оказывает помощь в организации праздника на Ставрополье.

Алексей Иванов, заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест»: «"Зеленый Марафон" давно вышел за рамки обычного спортивного мероприятия и стал доброй традицией, которая объединяет людей разных поколений. Особенно приятно быть частью этого большого праздника вместе с нашим надежным стратегическим партнером — Сбером. Нас связывают не только годы плодотворного сотрудничества, но и единое понимание жизненных ценностей, в основе которых — забота о людях и будущем. И особенно радует, что с каждым годом все больше людей выбирают активный образ жизни. Значит, такие проекты действительно помогают формировать правильные ценности и объединяют людей».

Победители забега: На дистанции 4,2 км первым среди мужчин финишировал Никита Шапран, среди подростков — Даниил Зименс. Среди женщин лучшие результаты показали Ирина Нижельская, юниорок — Златаслава Чаплыгина. В скандинавской ходьбе победу одержал Константин Любимов среди мужчин и Ольга Ефименко среди женщин. На забег регистрировались команды от коммерческих организаций, среди них приз зрительских симпатий получили сотрудники ГК «ЮгСтройИнвест». В число поддержавших этот спортивный и благотворительный проект входит и администрация города Ставрополь.

Иван Ульянченко, Глава Ставрополя: «Краевая столица в очередной раз стала площадкой для такого масштабного и душевного события. Спасибо всем, кто бежал, кто болел, и тем, кто делает добрые дела».

По итогам «СберПрайм Зеленого Марафона», который прошел в 59 городах России, на благотворительные проекты будет направлено более 250 млн рублей. Из них 185 млн рублей Сбер перечислит на лечение маленьких пациентов с тяжелыми диагнозами. Еще более 65 млн рублей, собранных в рамках традиционной благотворительной акции на платформе СберВместе, пойдут на поддержку ребят с особенностями развития и опытом сиротства.

В этом году 13-й «СберПрайм Зеленый Марафон» объединил более 290 тыс. участников в 59 городах России. Специально к забегу Сбер подготовил уникальную благотворительную акцию: в год своего 185-летия каждый километр, преодоленный участниками марафона, банк приравнял к 185 рублям благотворительного взноса.