На Кубани предотвращено хищений средств клиентов Сбера на 550 млн рублей

С начала 2026 года специалистам Сбера в Краснодарском крае удалось предотвратить хищение свыше 550 млн рублей, которые злоумышленники пытались похитить у местных жителей с использованием методов социальной инженерии и цифровых атак. Как сообщили в кредитной организации, защита средств обеспечена благодаря комплексу антифрод-решений, а также оперативным действиям сотрудников офисов и внутренней службы безопасности банка, которые распознавали попытки несанкционированных списаний на ранних стадиях.

Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат

«По итогам пяти месяцев текущего года благодаря современным технологиям противодействия мошенничеству и работе службы безопасности Сбера удалось уберечь от мошенников более 550 млн рублей сбережений жителей Краснодарского края. Самые популярные схемы обмана за этот период — звонки якобы от имени управляющей компании, медучреждений, Пенсионного Фонда, а также под предлогом курьерской доставки с известных маркетплейсов или почты. Цель звонка зачастую одна — убедить перевести деньги на так называемые «безопасные» счета»,— отметила Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка.

Сегодня также распространены бытовые сценарии для обмана по темам ЖКХ: замена домофона, электрики, сантехники, чтобы узнать код из СМC, который потом злоумышленники используют для входа в личный кабинет Госуслуг. Кроме того, злоумышленники могут представляться сотрудниками силовых структур и под предлогом декларирования денежных средств выманивают сбережения в таких сценариях злоумышленники, как правило, просят передать деньги и ценности через курьеров.

Напоминаем, что официальный банк является самым надежным местом, и деньги не нужно спасать. Если незнакомцы, кем бы они не представлялись, торопят вас совершить какое-либо действие с финансами, не торопитесь принимать решение. Посоветуйтесь с родными и близкими, при любых сомнениях вы также можете связаться обратиться в отделение банка или позвонить по официальному номеру. Если в телефонном разговоре или в мессенджере просят назвать персональные или банковские карты, а также код из СММ — это однозначно мошенники. Немедленно прекратите диалог.