МГКЛ выполнила обязательства по облигациям серии СО-001. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона — 15% годовых. Выплата запланирована на 23 ноября. Информация о размере выплаты и купонном периоде в материалах МГКЛ не приводится.