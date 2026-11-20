Акции МГКЛ подскочили на 22% на новостях о выплате купона по облигациям
ПАО «МГКЛ» (головная компания группы «Мосгорломбард») на торгах Мосбиржи в 11:56 выросли на 22,55% — до 0,25 руб. за штуку. Сегодня утром компания отчиталась о выплате купона по конвертируемым облигациям после двух дефолтов.
МГКЛ выполнила обязательства по облигациям серии СО-001. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Ставка купона — 15% годовых. Выплата запланирована на 23 ноября. Информация о размере выплаты и купонном периоде в материалах МГКЛ не приводится.
До этого в ноябре МГКЛ допустила два полноценных дефолта по облигациям серий 001Р-07 (24,66 млн руб.) и 001РS-02 (20,1 млн руб.). Компания пообещала урегулировать задолженность.