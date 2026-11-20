Патрик Стюарт умер 28 октября у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет. Актер наиболее известен ролями Чарльза Ксавьера (профессор Х) в кинофраншизе «Люди Икс» и капитана Жана-Люка Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Он также был одним из ведущих актеров Королевской шекспировской труппы. В 2010 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари.