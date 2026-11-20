У ЦСКА, который тоже играет дома, на первый взгляд соперник не столь сложный, как у «Динамо», — «Ахмат». Но у гостей новый главный тренер — Ролан Гусев, который трижды становился с армейцами чемпионом страны в качестве игрока и не один год работал в их тренерском штабе. К тому же не стоит забывать, что в различные сборные из стана хозяев уехали девять футболистов. Так что возможны варианты.