«Мечты о чемпионстве могут плавно превратиться в фантазии»
Владимир Осипов — о 15-м туре чемпионата России по футболу
Вечером 20 ноября матчем «Ростов»—«Крылья Советов» стартует 15-й тур чемпионата России по футболу. Центральная игра тура состоится в Москве 22 ноября. На арене имени Льва Яшина «Динамо» принимает «Краснодар». Обе команды входят в первую пятерку и претендуют на чемпионство.
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Турнирная ситуация сразу для двух клубов из первой пятерки — «Краснодара» и ЦСКА — под конец 2026 года стала тревожной. Долгое время пять команд шли плотной группой, но к 15-му туру южане и красно-синие отстают от лидеров — «Зенита» и «Динамо» — на пять очков. Это уже серьезно. Если «Краснодар» проиграет «Динамо» в Москве, мечты о чемпионстве могут плавно превратиться в фантазии. Возможно, даже несбыточные.
Динамовцы не выигрывали чемпионат страны с 1976 года, и, кажется, победы этому клубу уже начинают искренне желать даже поклонники других команд. Поэтому на кону стоит очень многое. И на своем поле бело-голубые должны побеждать, считает комментатор Александр Аксенов:
«Динамовцы ближе к победе из-за того, что они отработали больше приемов. Кроме того, важнейшее обстоятельство — это, конечно, преимущество по составу».
Букмекеры с таким раскладом согласны. Они считают фаворитами хозяев. При этом центральный матч тура обещает быть результативным, считает Дмитрий Булыкин, который сам не один год выходил на поле в футболке «Динамо»:
«Учитывая, что команды атакующие, что хорошая линия атаки у "Краснодара" — Джон Кордоба и у "Динамо" — Константин Тюкавин, то будут голы. Кто забьет больше? Я буду болеть за "Динамо" и думаю, они смогут победить со счетом 2:1».
У ЦСКА, который тоже играет дома, на первый взгляд соперник не столь сложный, как у «Динамо», — «Ахмат». Но у гостей новый главный тренер — Ролан Гусев, который трижды становился с армейцами чемпионом страны в качестве игрока и не один год работал в их тренерском штабе. К тому же не стоит забывать, что в различные сборные из стана хозяев уехали девять футболистов. Так что возможны варианты.
«Спартак» делегировал в сборные пять футболистов, но красно-белые играют на выезде с махачкалинским «Динамо». И несмотря на то, что с фаворитом в этой игре все ясно, с прогнозами стоит быть осторожнее. Причины объяснил бывший владелец красно-белого клуба Андрей Червиченко:
«Они настраиваются на своих прямых соперников, а с командами, которые, как им кажется, легко обыгрывать, выглядят очень слабо».
«Зенит» в рамках 15-го тура также на выезде сыграет с «Рубином», а «Локомотив» на арене «Химки» сойдется с «Родиной». На эту игру железнодорожников, застрявших внизу турнирной таблицы, выведет легенда команды, бывший вратарь Сергей Овчинников. Сейчас он исполняет обязанности главного тренера. В бытность игроком нынешнего наставника «Локо» болельщики уважительно звали Боссом. Перед игрой с «Родиной» он нашел для игроков слова, которые должны их зацепить:
«Я смотрю на вас сейчас, и мне хочется верить, что вы понимаете всю степень ответственности, которая на нас ложится. Мы всем клубом должны собраться и поставить цель выше своей личности. Цель — поправить ситуацию в турнирной таблице».
Увидеть, как справятся со своими соперниками ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», можно будет только на платной основе. Общедоступный телеканал «Матч ТВ» в этот раз покажет одну встречу — центральную, «Динамо»—«Краснодар». Стартовый свисток в Петровском парке прозвучит 22 ноября в 14:00 мск.