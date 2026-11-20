С 24 февраля по 7 марта в шведском Фалуне пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Через несколько недель после первенства Ульрисехамн примет заключительный этап Кубка мира. В этом сезоне российские лыжники допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.