Швеция не будет выдавать визы российским спортсменам
Швеция не выдаст визы российским спортсменам, желающим принять участие в соревнованиях на территории страны. Об этом сообщила миграционная служба королевства.
«Мы применяем правила ЕС, согласно которым в выдаче виз может быть отказано лицам, которые считаются представляющими угрозу международным отношениям»,— сказал представитель ведомства Оскар Экблад.
С 24 февраля по 7 марта в шведском Фалуне пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Через несколько недель после первенства Ульрисехамн примет заключительный этап Кубка мира. В этом сезоне российские лыжники допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ранее ограничения на въезд российских спортсменов ввели Финляндия и Норвегия.