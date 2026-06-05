Сбер и Северная Осетия займутся развитием ИИ для сохранения осетинского языка

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сбер и правительство Республики Северная Осетия — Алания заключили соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта для работы с осетинским языком. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО Сбербанк Фото: ПАО Сбербанк

Документ подписали председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников и глава республики Сергей Меняйло. Соглашение направлено на сохранение и развитие национальной культуры и языка региона с использованием передовых цифровых решений.

Ключевой практической задачей партнерства станет создание корпусов осетинского языка — специализированных массивов данных, пригодных для обучения моделей искусственного интеллекта. Собранные материалы планируется использовать для дообучения ИИ-помощника «ГигаЧат», что должно повысить его способность понимать осетинский язык и генерировать на нем ответы пользователям.

В рамках сотрудничества Сбер окажет республике информационную и консультационную поддержку, а также предоставит собственную экспертизу в сфере машинного обучения и обработки естественного языка. Регион, в свою очередь, обеспечит сбор и подготовку необходимых языковых данных.

«Язык — это не просто средство общения, это душа народа, его история и культурный код. Мы видим свою миссию в том, чтобы технологии искусственного интеллекта служили не только экономике, но и сохранению культурного богатства. Осетинский язык обладает ярким литературным наследием, и мы рады помочь создать для него цифровое будущее. Совместно с правительством республики мы улучшим способности наших нейросетей понимать и создавать тексты на осетинском, чтобы этот язык жил и развивался в цифровую эпоху. А жители Северной Осетии могли пользоваться ИИ-помощником ГигаЧат и другими современными технологиями на своем родном языке»,— отметил Анатолий Песенников, Председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

«Для нашего народа сохранение родного языка — это безусловный приоритет. Сотрудничество со Сбером дает нам уникальную возможность не просто оцифровать тексты, а сделать осетинский язык полноценной частью современной цифровой экосистемы. Благодаря искусственному интеллекту мы сможем создать удобные сервисы для изучения языка, перевода, голосового общения. Это будет работать и на сохранение нашей идентичности, и на повышение интереса к языку у молодежи. Уверен, наш совместный проект станет примером для других регионов России, имеющих национальные особенности»,— прокомментировал Сергей Меняйло, глава Республики Северная Осетия — Алания.