Захарова: Россия учтет причастность Нидерландов к ударам по Крымскому мосту
Причастность нидерландской стороны к ударам ВСУ, включая атаку на Крымский мост, будет учтена в военном планировании России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так госпожа Захарова прокомментировала заявление нидерландской оборонной компании Destinus о том, что ВСУ использовали ее ракеты Ruta при ударах по Крымскому мосту 17 ноября. Она отметила, что мнения самих жителей Нидерландов по этому вопросу разделились: у одних это вызвало «ликование, близкое к первобытному», другие же «указывали на безответственный курс королевства».
Компания Destinus производит самолеты, беспилотники и ракеты. Семь ее крылатых ракет Ruta были использованы ВСУ при ударе по Крымскому мосту 17 ноября — в тот же день СКР заявил о повреждении конструкции моста, а автомобильное движение по нему было остановлено.
Кроме того, по данным издания NRC, Destinus в 2023 году помогала вооруженным силам Украины запускать ударные беспилотники по целям в России. Опрошенные газетой сотрудники компании предполагают, что беспилотник Da Vinci мог использоваться при ударе по Воронежу 9 июня 2023-го. В самой компании настаивают на том, что занимаются лишь «технической поддержкой» и не проводят военных операций.