Компания Destinus производит самолеты, беспилотники и ракеты. Семь ее крылатых ракет Ruta были использованы ВСУ при ударе по Крымскому мосту 17 ноября — в тот же день СКР заявил о повреждении конструкции моста, а автомобильное движение по нему было остановлено.